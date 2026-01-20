ブレーブスは19日（日本時間19日）、ユーティリティープレーヤーのホルヘ・マテオ（30）と1年100万ドル（約1億6000万円）で合意したことを発表した。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は同日、補強の背景を分析した。

最大の要因は韓国人内野手の金河成（キム・ハソン）が「右手中指の腱断裂」で修復手術を受け、開幕が絶望となったこと。キムは復帰まで4〜5カ月を要する見込みで、シーズン前半の大部分を欠場することになる。キムの離脱により、アストロズからトレード移籍したマウリシオ・デュボンが正遊撃手を務めることになる。しかしデュボンは通算で遊撃を107試合、721イニング守っているが、シーズンでのキャリア最多は昨季の33試合。やや荷が重い役割となる。

マテオはメジャー6年の実績を持ち、オリオールズ時代の22年には35盗塁でア・リーグの盗塁王に輝いた。同年は150試合に出場し、遊撃で142試合に先発。WARも3.7と高い数値を記録した。しかし近年は故障に悩まされている。

24年7月、オリオールズで二塁を守っていた際、内野ゴロの処理でガナー・ヘンダーソンと同時にスライディングして衝突し、左肘の亜脱臼を負った。8月に手術を受け、そのままシーズンは早期終了となった。さらに25年6月には左肘の炎症で再び負傷者リスト（IL）入り。リハビリ出場中にはハムストリングも痛め、7、8月を欠場した。故障続きの影響で、過去2シーズンの出場試合数は合計111試合にとどまった。オリオールズは2026年の年俸550万ドルの球団オプションを行使せず、マテオはフリーエージェントとなっていた。