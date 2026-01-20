旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数79万人超の人気YouTuberいけちゃん（28）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。インド旅行をアップした動画のサムネイルを修正した。

いけちゃんは17日に「評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅！！機内はインド人だらけです…」とつづり、同名の動画をYouTubeに公開。サムネイルには「※半年前に墜落」「※評判最悪」と補足されていた。

このキャプションにネットの一部が反応。インド人とみられる人たちまでが英語や日本語を交えてクレームを寄せる事態となっていた。

そしていけちゃんは19日正午に「特に強い意図は無かったので、指摘されていたサムネの文字を少し変更しました！ 動画はいつもしっかり作っているので、断片ではなく全部見てほしいです！全部見たらその国の魅力が伝わると思って作っています」とポスト。「※半年前に墜落」「※評判最悪」の文字が消されたサムネイルを再アップした。

いけちゃんの一連のポストに対し「そんなことよりごめんなさいとsorryを言ったほうがいいよ」「動画をしっかり作るより前に、モラルとマナーを意識したほうがいいかと」「行ってみたいとなる動画？サムネに『半年前に墜落』『評判最悪』なんて書いておいてよくそんなこと言えますね、とにかく再生数のことしか考えてないでしょ」などの指摘が相次いでいた。

いけちゃんは秋田高卒業。秋田高は県内トップ高で、東北6県でも有数の県立名門校。大学では建築工学を学び、卒業後の2023年には1級建築士の試験に合格。“ぼっち系”ユーチューバーとして活動。昨年12月10日にグラビア引退作となる写真集「Afterglow」（講談社）を発売。