演出家でもある少年隊錦織一清（60）が19日深夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。過去ポストの「誤字」を謝罪した。

錦織は19日夜の更新で「キムラ緑子さん演じる、笠木シヅ子観て来ました。表舞台で歌う姿は去ることながら、その裏側の笠木さんを、緑子さんが見事に演じておられました。又、出演者の方々ひとりひとりが、登場人物の人生を生きておられました。エンタテインメントに命をかけ、歯を食いしばっている先人達は、素晴らしく輝いています。緑子さんの笑顔は、笠木さんそのものです。その姿に、歯を食いしばって笑顔で外交をしている、高市総理の姿が重なりました。今年に入って最初の舞台観劇。良い作品を魅せて頂きました！」と投稿し、舞台「わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−」を観劇したことを報告した。

ただ、続くポストでは「先程から私に沢山のお叱りがありました。申し訳ございません。カサギを笠木と変換してしまいました。正しくは“笠置シヅ子”さんでありました。本当にご迷惑おかけしました」と投稿し、笠置シヅ子さんの「置」という文字を「木」と間違えて書いたことをし謝罪。その上で、自身の名についても「なお、いまだ私にくるファンレター及び、台本に掲載される名前、楽屋の割り当ての名前等、7割が“綿織”でございます。ご指摘下さいました皆様、ありがとうございます」とよく間違えられることを明かしていた。