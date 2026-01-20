松屋の新作「オムデミハンバーグ定食」は冬の幸せが詰まってる1週間限定で100円オフクーポン配布。

松屋は、2026年1月20日から「オムデミハンバーグ定食」を全国の店舗で販売します（一部店舗を除く）。

濃厚デミ＆ふわとろオムは冬限定の味わい

今回登場する「オムデミハンバーグ定食」は、濃厚なデミグラスソースとたまご2個を使ったふわふわのオムレツ、そしてジューシーなハンバーグを一度に味わうことが可能。

ご飯との相性も抜群で、最後のひと口までおいしさを堪能できます。

ライス・生野菜・みそ汁付きで、価格は1180円です。

「オムデミハンバーグ定食」のほかにも、多彩な定食メニューが登場。

シンプルに味わう「デミグラスハンバーグ定食」（990円）、まろやかな玉子の味変も楽しめる「デミたまハンバーグ定食」（1080円）、とろりとしたチーズとオムレツの相性が良い「チーズオムデミハンバーグ定食」（1380円）があります。

定食は持ち帰りが可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要になります。

さらに、松屋フーズ公式アプリから配信される100円オフクーポンを使えば、お得に楽しめます。クーポンの配信期間は、1月20日10時から27日10時まで。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部