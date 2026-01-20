米外為市場サマリー：１５８円台前半で推移、米祝日で方向感欠く 米外為市場サマリー：１５８円台前半で推移、米祝日で方向感欠く

１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円１１銭前後と前週末と比べて１銭程度のドル安・円高とほぼ横ばいで取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円１２銭前後と同７０銭程度のユーロ高・円安だった。



デンマーク自治領グリーンランドの取得に意欲を示すトランプ米大統領が１７日、取得を反対する欧州８カ国に対して追加関税を課す考えを示したことから欧米の対立激化が懸念され、安全通貨とされる円が買われやすかった。ただ、高市早苗首相が１９日夕に衆院解散を表明したことで、総選挙で与党が議席を伸ばせば財政拡張的な政策が進むとの見方もあり、財政悪化を懸念した円売りが出やすい面もあった。この日はキング牧師誕生日の祝日で米市場が休場だったため、市場参加者が減少したことから相場の方向感は乏しく、ニューヨーク市場のドル円相場は１５８円台前半でのもみ合いに終始した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４６ドル前後と前週末と比べて０．００５０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS