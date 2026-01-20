フル出場で勝点１獲得に貢献した三笘。(C)Getty Images

　三笘薫を擁するブライトンが現地１月19日、プレミアリーグ第22節でボーンマスとホームで対戦し、１−１で引き分けた。左サイドハーフで先発した三笘は、岡崎慎司氏（元レスター）、吉田麻也（元サウサンプトン、現ロサンゼルス・ギャラクシー）に続き、日本人３人目のプレミアリーグ100試合出場を飾った。

　記念すべき一戦は劇的な展開となった。32分にマーカス・タバーニアーにPKで奪われた１点を返せないまま迎えた90＋１分、三笘も絡んだ攻撃からシャラランポス・コストゥラスがオーバーヘッド。18歳の豪快なゴラッソにより、土壇場で同点に持ち込んだのだ。
 
　粘り強さを発揮したブライトンは、公式戦無敗を５試合に伸ばしたが、三笘の採点は伸びず。現地メディア『Sussex World』はヒーローとなったコストゥラスの「９」に対し、日本代表MFは「５」に留め、次のように綴った。

「ボール保持時に時折軽率なプレーが目立ち、プレミアリーグ100試合出場の記念試合でほとんど脅威を与えられなかった。ブライトンは彼のベストを取り戻す必要がある」

　三笘は101試合目以降、12位からの巻き返しを目指すブライトンで本来の力を発揮できるか。上位浮上へ、幸い勝点差は詰まっている。

