中国のSNS・小紅書（RED）で18日、日本の飲食店とみられる場所で撮影された掲示物の写真に、中国のネットユーザーが爆笑している。

投稿者の男性は「こんな良いこともあるんだ」とつづり、写真を1枚投稿した。写真はとある飲食店で撮影されたとみられる掲示物で、日本語で「お会計はスタッフをお呼び下さい」と書かれている。しかし、その下に併記された中国語は「スタッフにあなたの会計を払わせてください」という意味になっている。



なお、英語では“Please ask the staff to pay your bill”と記されている。この表記は日本語と同じ意味に受け取ってもらえなくもないが、中国語の方の意味に読まれてしまう可能性の方が高いという。日本語を英語に誤って翻訳した後、英語を中国語に機械翻訳したと考えられる。

中国のネットユーザーからは「笑った」「これどこ？めっちゃ面白い」「いやいや、（ご馳走してもらい）恐縮です（笑）」「すみません、お会計をお願い……すみません、代わりに払ってください！」「これがいわゆる『人に優しい翻訳』というものだな」「こんなことをしてたら店員が破産するでしょ」「これは日本人には（間違っていることを）黙ってた方がいいな」「この画像を押さえておけば（無銭飲食しても）裁判で勝てるんじゃないか」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）