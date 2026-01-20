『機動戦士ガンダム』初音ミクVer.のRG「MS-06S ザクII」が再販
バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム』より「【抽選販売】RG 1/144 MS-06S ザクII [初音ミクVer.]【再販】」(3,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年1月19日(月)12時〜2月2日(月)15時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月4日(水)当選発表、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「【抽選販売】RG 1/144 MS-06S ザクII [初音ミクVer.]【再販】」(3,850円)
初音ミクをイメージした特徴的なカラーリングを成形色にて再現したRGシリーズの「MS-06S ザクII」が再販。
初音ミクVer.オリジナルのリアリスティックデカールが付属する。
付属武装：ザク・マシンガン / ザク・バズーカ / ヒート・ホーク
(C)SOTSU・SUNRISE
(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
初音ミクをイメージした特徴的なカラーリングを成形色にて再現したRGシリーズの「MS-06S ザクII」が再販。
初音ミクVer.オリジナルのリアリスティックデカールが付属する。
付属武装：ザク・マシンガン / ザク・バズーカ / ヒート・ホーク
(C)SOTSU・SUNRISE
(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net