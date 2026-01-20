準備中のミニシアターで話す斉藤裕樹さん（左）と富士子さん夫妻＝2025年12月、北海道東川町

北海道東川町に2026年2月下旬、映画館「ル・シネマ・キャトル」が新たに誕生する。運営するのは、東川町でおかゆ店を営む斉藤裕樹さん（50）＝新潟県出身＝と富士子さん（54）＝埼玉県出身＝夫妻だ。大型の映画館が数館あるだけの道北地域に開く、約20席のこだわりのミニシアター。構想から4年、「安らげる居場所を目指したい」と胸を躍らせる。（共同通信＝羽場育歩）

店はおかゆと中国茶が楽しめる「奥泉」。天気が良ければ窓から旭岳が望める。「大雪山国立公園」の一部を構成する東川町が誇る、ミネラル分が豊富な水に魅了され、2019年に移住した。

映画館開設のきっかけは、店などで開いた上映会だ。約250キロ離れた遠方から訪れる人もおり、満席に。かつて映画業界で働いていた斉藤さんは、その反響に「ここでやる意義はあると勝手に責務を感じた」。

店の敷地にある住居の一部を改装し、映画館を増築。各地の映画館を巡って設備を研究し、エアコンの音が音響の邪魔にならないように、座席の下に暖房器具を設置する工夫も。座席はスペースをゆったりととり、「居心地の良さ」に重点を置く。店を営む2人ならではのメニューとして、中華まんなどの軽食も提供するつもりだ。

単館系の作品や旧作、ドキュメンタリーを中心に月に4作品を上映する予定。斉藤さんの思う映画の醍醐味は「自分の可能性が広がる」ところ。描かれるさまざまな人生や風習、社会問題。自身も気に入った作品の本や評論を読んでテーマを深めることに没頭する。「ひもがつながっていくような感覚が楽しい」。何げなく見た作品が、人生で一番刺激を与えるものになるかも、と話す。

映画館名に用いた「キャトル」は、フランス語で数字の4を意味する。変化に富む四季の風景と店の住所「東4号」をかけた。映画館誕生に地元の期待は日増しに高まり、富士子さんは「お客さんの熱量にこちらも開館が楽しみ」と目を細める。夫妻が移住先で描いた夢が実を結ぼうとしている。

準備中のミニシアター「ル・シネマ・キャトル」の館内に座る斉藤裕樹さん（左）と富士子さん夫妻＝2025年12月、北海道東川町

スクリーンを見つめる斉藤裕樹さん（右）と富士子さん夫妻＝2025年12月、北海道東川町