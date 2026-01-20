『機動戦士ガンダム』初音ミクをイメージしたカラーリングの「RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」がRGに登場
バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム』より「【抽選販売】RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 [初音ミクVer.]」(4,290円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年1月19日(月)12時〜2月2日(月)15時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月4日(水)当選発表、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「【抽選販売】RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 [初音ミクVer.]」(4,290円)
初音ミクをイメージした特徴的なカラーリングを成形色にて再現された「RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」がRGに登場。
初音ミクVer.オリジナルのリアリスティックデカールが付属するほか、「特別カラー」のビーム・サーベルエフェクトが付属する。
付属武装：ビーム・ライフル / ビーム・サーベル×２ / シールド / ハイパー・バズーカ / ハンドパーツ一式 / コア・ファイター用ランディングギアパーツ一式
(C)SOTSU・SUNRISE
(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
