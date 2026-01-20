「Sports From USA」――今回は「アメリカで72年ぶりに復活する女子プロ野球」

今年から米国で女子のプロ野球リーグ（WPBL）が開催される。散発的な試合や短命に終わった試みはあったが、米国でプロの女子野球リーグが本格的に立ち上がるのは、第二次世界大戦中に始まったオール・アメリカン・ガールズ・プロフェッショナル・ベースボール・リーグ（All-American Girls Professional Baseball League）が最後の試合を行った1954年以来。4チームが8月1日からレギュラーシーズンとして30試合を戦い、その後にプレーオフを行うという日程だ。

昨夏、ナショナルズの球場で行われたトライアウトを取材した。日本からは、女子野球の第一人者で長くエースとして活躍している里綾実をはじめ、9選手がドラフトされた。この他に2014年のリトルリーグワールドシリーズでの好投で一世を風靡したモネ・デイビス、エンターテイメントを重視したサバンナ・バナナというプロチームでプレーしているケルシー・ウィットモアらがいる。女子野球界のスター選手が顔をそろえたといってよいだろう。リーグの設立者はカナダ・トロントのビジネスマンであるキース・スタインと2015年にメジャーリーグ初の女性コーチとなったジャスティーン・シーゲルである。

里は昨シーズン、カナダの独立リーグでプレーした初の女性選手となった。シーゲルもメジャーリーグ初の女性コーチである。少女だったデイビスが男子選手を圧倒した試合は、今も多くの人が記憶しているだろう。ウィットモアはアメリカの独立リーグ、アトランティックリーグで初めてスタメンに名前を連ねた女性選手で、さらに初の女性ピッチャーとなった。

わたしはこのトライアウトを取材するまで、彼女らを「性別の壁を破ってすばらしい」、「男子選手に引けを取らない活躍で素晴らしい」と見ていた。しかし、取材をしていくうちにそういうことではないと気づかされた。

シーゲルはこう言った。「男の子や男性と野球をする時には、常に自分がそこにいる資格のあることを証明しなければいけません。それが私たちの実感です。その重圧を背負いながらプレーするんです。でも女子や女性同士でプレーする時は、ただ野球選手でいられるのです」

選手たちの本音「いつも孤独でした。男性ばかりの環境で…」

それは、ウィットモアやデイビスにとっても同じであった。最終トライアウトの前夜に他の選手たちと食事に出たウィットモアは自由であることを感じたという。「いつも孤独でした。男性ばかりの環境で、友達を作ろうとしたり、会話の仕方を学んだり、フィールドを離れた後の付き合い方とか、どう対応すればいいかわからなかったのです。そういうことは小さなことだけれど、大きな意味を持つのです。そして昨日の夜、何人かの選手と食事に行き、ありのままの自分であり続けられるという、そんな自由を感じさせてくれました」

モネ・デイビスは「私は女性と野球をするのは、これ（トライアウト）が初めてだったのです。本当に居心地が良く、すごく楽しかったです。競争はとても激しいものですし、みんなのエネルギーも溢れていました」と。

彼女らは女子にはソフトボールがある、と言われ続けてきた。20世紀初頭、ソフトボールは「屋内野球」と呼ばれて広まっていたし、野球とソフトボールが近いスポーツであることは誰もが認めるところ。しかし、野球とソフトボールは同じスポーツではないことも事実だ。彼女らは野球がしたかったのだ。カナダの独立リーグでプレーした初の女子選手となった里も「男子に通用することを証明するためにプレーしているのではないです」と話していた。

野球を通じて男子選手と戦えることを証明するよりも、野球がしたかったのだ。

それは、プレーヤーとしてのスタイルにも大きな変化をもたらす。ウィットモアは「男性選手と対戦する中で、私はより多くの変化球を投げるように移行する必要がありました。様々な球種を追加し、タイミングの調整、ホールド、クイックピッチなど、あらゆる要素を混ぜ合わせることになりました。ここにいると、自分が育ってきた通りのピッチャーでいられると思います。つまり、変化球70％ではなく、ストレート70％を投げたいのです。ストレート中心で変化球を混ぜるというピッチングができるようになる」と話した。

経営は成り立つか 中継より「物語」を売るビジネスモデルに

さて、米国に72年ぶりに女子のプロ野球リーグができるとして、気になるのは経営が成り立つのかというところである。

WPBLの財政面を支えるのはグローバルなメディアとして知られる大手プロダクションのフリーマントルである。「アメリカン・アイドル」という人気番組などで知られている会社だ。フリーマントルの担当者は「契約内容はドキュメンタリーシリーズ、テレビ放映権、スポンサーシップ、ライセンスなど多岐にわたります。ですが、私たちの本質はストーリーテラーであり、この（リーグの）物語に心から魅了されたのです。そのストーリーテリングを全ての事業基盤に活かし、輝きと成長を見守れることにわくわくしています」と説明した。つまり、力を入れるのは試合の中継ではなく、選手やリーグの物語を伝えられるドキュメンタリーの製作というわけだ。

こういったスポーツの中継とドキュメントの組み合わせは、WBCの日本での放送権を持つネットフリックスなども得意にしているところで、同様の手法を用いるということだろう。トライアウトのときから、スター選手にはカメラが張り付き、普段の会話を撮影し、インタビューも繰り返し行っていた。

北米では、経営が軌道にのっている女子のプロスポーツがいくつもある。もともと人気のあるテニスやゴルフに加え、サッカーのNWSLをはじめ、バスケットボールのWNBAはスター選手のケイトリン・クラークの人気もあって大きく成長している。2024年に開幕した女子のプロアイスホッケーも予想を上回る注目を集めている。ビジネスとして魅力的なコンテンツになってきているのだ。男子のプロスポーツのいくつかは成熟しており、拡大が難しいなかで、女子プロスポーツがこれからの可能性を秘めた投資先になっている。

WPBLの共同創立者であるスタイン氏も「このリーグの共同創設者となったのは、非常に大きなビジネスチャンスと社会的意義があったからです」と言い切った。すぐに黒字にならなくても、リーグの資産価値を高め、魅力的な投資先になることが当面の目標だとした。



谷口 輝世子

デイリースポーツ紙で日本のプロ野球を担当。98年から米国に拠点を移しメジャーリーグを担当。2001年からフリーランスのスポーツライターに。現地に住んでいるからこそ見えてくる米国のプロスポーツ、学生スポーツ、子どものスポーツ事情を深く取材。著書『帝国化するメジャーリーグ』（明石書店）『子どもがひとりで遊べない国、アメリカ』（生活書院）。分担執筆『21世紀スポーツ大事典』（大修館書店）分担執筆『運動部活動の理論と実践』（大修館書店）。