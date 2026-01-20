Íø²ó¤ê19¡ó¤Î¾×·â¡ª»ñ»º15²¯±ß¤Î¡Ö²¯¤ê¿Í¡×¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¥Ü¥í¸Í·ú¤ÆÅê»ñ¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
¥¿¥ÀÆ±Á³¤Î²È¤¬Êõ¤Î»³¤Ë¡Ä
¡Öà¥Ü¥í¸Í·ú¤ÆÅê»ñá¤Ï¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯°Â¤¯Çã¤¦¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥¿¥ÀÆ±Á³¤Ç¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤ÆÄÂÂß¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÇÍý»Î¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤â¡¢Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÂç¤¤ÊÄË¼ê¤òÉé¤¤¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß15²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿±Ê¹¾¾Åµ»á¤À ¡£
ËÜ¶È¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê»ñ¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢À®¸ù¤È¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê±Ê¹¾»á¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢º£¡¢¤É¤ó¤ÊÅê»ñ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿Åú¤¨¤¬¤³¤ì¤À¡£
ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õ¤²È¤òÁÀ¤¦
¡ÖºÇ¶á¡¢Á´¹ñ¤Ç¶õ¤²È¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õ¤²È¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢±Ê¹¾»á¤Ï¡¢ÃÛ40Ç¯¤Û¤É¤Î¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¹ØÆþºÑ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£ÀÅ²¬¸©¤ÎÊª·ï¤Ï98Ëü±ß¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÊª·ï¤Ï330Ëü±ß¡¢µþÅÔ¤ÎÊª·ï¤Ï250Ëü±ß¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À ¡£
¡Öºë¶Ì¸©¤ÎÊª·ï¤Ï¹¬¼ê»Ô¤Ë¤¢¤ê¡¢¹¬¼ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ12Ê¬¤Û¤É¤ÎÃÛ44Ç¯¤Î¸Í·ú¤Æ¤Ç¤¹¡£330Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÌó50Ëü±ß¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò·î£¶Ëü±ß¤Î²ÈÄÂ¤ÇÂß¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£ÁÛÄê¤É¤ª¤ê¤Ê¤éÇ¯´ÖÄÂÎÁ¤Ï72Ëü±ß¤Ê¤Î¤ÇÍø²ó¤ê¤ÏÌó19¡ó¡£¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â15¡óÄøÅÙ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï½½Ê¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Éû¶È¤È¤·¤Æ°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²
¤½¤ó¤Ê¸Å¤¤Êª·ï¤Ë²ÈÄÂ¤òÊ§¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾ì½ê¤Î¸«¶Ë¤á¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ê¤é¼Ú¤ê¼ê¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÄÂÂß¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤ò²¿¸Í¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¸®²È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÆþµï¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¤ÈÄ¹¤¯½»¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢Éû¶È¤È¤·¤Æ°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¡£¤³¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÅê»ñ³Û¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶ä¹Ô¼ÚÆþ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ÚÆþ¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¶âÍø¤ÎÉéÃ´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ü¥í¸Í·ú¤ÆÅê»ñ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ÁÇ¿Í¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢½ñÀÒ¤äSNS¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÉÔÆ°»º¥µ¥¤¥È¤Ç¤â·ã°Â¸Í·ú¤ÆÊª·ï¤Î¾ðÊó¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î£°±ßÊª·ï¡Ù¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀìÌç¥µ¥¤¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶½Ì£¤ò³Ð¤¨¤¿¿Í¤Ï°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤« ¡£
¢§±Ê¹¾¾Åµ(¤Ê¤¬¤¨¡¦¤Þ¤µ¤Î¤ê)¡¡¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢ÀÇÍý»Î¡¢Åê»ñ²È¡£1980Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Âç¼ê´ÆººË¡¿Í¤ËÆþ¼Ò¡£¾å¾ì´ë¶È¤Î´Æºº¤ä¡¢³ô¼°¸ø³«»Ù±ç¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¸å¡¢2012Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Ìó£³Ç¯´Ö¤ÇÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤òÁ´¹ñ£µÅ¹ÊÞ¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢20Âå¤«¤é³ô¼°¡¢30Âå¤ÇÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò»Ï¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¡£Îß·×Â»¼º³Û¤ÏÌó5000Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¡£Åê»ñ¼ýÆþ¤¬Ç¯´Ö1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤òÇäµÑ¤·Àì¶ÈÅê»ñ²È¤Ë¡£¸½ºß¤ÏÁí»ñ»º15²¯±ßÄ¶¤ò±¿ÍÑÃæ¡£ºÇ¿·´©¡ØºÇ¶¯¤ÎÅê»ñ¤ÈÀáÀÇ¡¡ÆóÅáÎ®ÀÇÍý»Î¤Î¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡Ù¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¾¾²¬¸¼£
¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢1996Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤ä·ÐºÑ»ï¤òÃæ¿´¤Ë¶âÍ»¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥í¥Ü¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Åê»ñ£±Ç¯ÌÜ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ØËÉÙ¤Ê¿Þ²ò¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡ª ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÇÀäÂÐÆÀ¤¹¤ëËÜ ¡Ù¡£¢£X¡ÊµìTwitter¡Ë¢ª@1847mattsuu