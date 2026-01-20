｢思いっきり大人の表情に振り切りました！｣　 榎原依那【今週のカバーガール】

走り切った2年の集大成

--ＦＲＩＤＡＹの表紙は今回で８回目。過去最多かもしれません（笑）。

「本当ですか?! とっても光栄です。しかも、’24年に続き’25年も写真集を発売できて本当に嬉しかったです」

--今回出された写真集と前作の違いを教えてください。

「前作はデビューからたった８ヵ月で発売だったので、まだ″この子誰？″みたいな時期。年齢も雰囲気も世間に知られていない状態で、王道感のあるフレッシュな水着が中心でした。いま思えば″初めての写真集″という代名詞にふさわしい作品でしたね。

それに対して今回は、バラエティー番組に出演し始めて自分のキャラクターが知られてきた時期。フレッシュさから求められているものが変わってきたタイミングだったので、思いっきり大人の表情に振り切ろう！ と決めていました。色気や静けさを意識した真逆の一冊になったと思います」

--’24年2月にデビューし、まだ芸能活動は２年未満だそうですね。

「そうなんです。皆さんに『意外！』と驚かれます。今日まで止まることなく働いて多くの経験をさせてもらいましたが、グラビアをするうえでの達成感は得られていませんでした。でも、2nd写真集『Ｉａｍ Ｉｎａ』が完成した瞬間、走り切ってたんだ--とようやくちゃんと実感できた。

それまでは日々の仕事をこなすことに精一杯で、自分がどれだけ駆け抜けていたかを客観的に見る余裕がなかったんです。撮影が終わって写真集というカタチになったものを手に取ったとき、その２年間の積み重ねが一気に可視化された気がして、胸がジワッと熱くなりました。

実はその少し前に、スケジュール帳を２年分遡(さかのぼ)って見返す機会があったんです。黄色マーカーの″仕事の日″が、月を追うごとにどんどん増えていて。最初はＦＲＩＤＡＹの″中ページ″だったのが、ある時期から″表紙″が続くようになり、気付けばバラエティ番組の収録が占める割合が増えている。

グラビアは表紙を飾れるかどうかのこだわりも出てきたり……。知らないうちに自分のいる場所も中身も変わっていたんだと、色の変化だけでもハッキリわかりました。写真集という節目ができたことで、″この２年、ちゃんと成長できてたんだな″と自分自身を肯定できた。その実感こそが私にとって、″初めての達成感″につながったんだと思います」

新しいステージに挑戦

--最近ではバラエティでの活躍も目覚ましいですね。印象に残っている番組はありますか？

「ありがとうございます。昨年11月に出演した『千原ジュニアのヘベレケ』（フジテレビ系）の収録は楽しかったし、勉強になりました。オンエアを見て自分で笑ったのは初めてです（笑）。千原ジュニアさん（51）やゲストの芸人さんたちが、知らない一面をたくさん引き出してくださって本当にありがたかったです」

--逆に失敗した番組はありますか？

「昨年７月に出演したＴＶｅｒ配信限定の『酒のツマミになる話 ＨＡＮＡＲＥ』（フジテレビ系）です。いま振り返っても正直、もうちょっとやりようがあったな……と反省ばかり。

あの番組って、飲みながら本音を引き出す空気が楽しいじゃないですか。だから私も現場のテンションにつられてつい、いつも通り飲み続けて量が多くなってしまったんです。あの回で初めて私を見た人からすると、″酒飲みの泥酔キャラの子″に見えてしまったと思うんですよ。

あれが番組としての面白さにつながったところもあるとは思うんですけど、それ以上に自分のキャラクターが強く一方向に振れてしまった、という反省が大きかったです。ただ、地元の友達からは『普段はもっと飲んでるやろ！』と連絡がきましたけどね（笑）」

--活躍の場が増えると、″顔バレ″することも増えますよね。

「そうなんです！ とても嬉しいことに増えました。普段オフの時に声をかけてもらえるので嬉しい反面、″ちゃんとしなきゃ″と気が引き締まります。最近はありがたいことに女性ファンも増えていて、渋谷のスクランブル交差点でギャル風の子に『酒のツマミ出てましたよね!?』って声をかけてもらったときは素直に嬉しかったですね」

--お酒が好きということですが、変わらず飲んでいますか？

「そうですね、ただ家では飲まないんです。あくまでも飲みの場で友達とワイワイする雰囲気が好き。飲むなら短時間で飲んで、すぐに帰る派です！ ダラダラ長くいるよりは、スパッと終わりたいタイプの短期集中型。もちろん、飲む″量″に抜かりはありません（笑）」

--メリハリがさすがですね！ 最後に今年の目標をお願いします。

「’26年は雑誌以外の仕事も増やして、ラジオでもネットでもいいので自分の名前がついた冠番組を持ちたいですね。音楽が好きなのでそっちの方面でも何かやってみたいな、と思ってみたり。海外旅行が好きなので、仕事で海外ロケとかにも行きたいです。グラビアは2nd写真集で一つ区切りを迎えたので、今年は新しいステージにもどんどん積極的に挑戦していきたいです」

エノハラ イナ 28歳

大阪府出身。’24年2月にグラビアアイドルとしてデビュー。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティ番組に出演するなどマルチに活躍中。昨年12月に発売した2nd写真集『I am Ina』が話題になっている

最近のマイベスト「KARAOKE SONG」JUDY AND MARY 『Over Drive』

最近は一人カラオケで思いっきり歌って、ストレス発散しています（笑）。絶対歌うのはJUDY AND MARY さんの『Over Drive』、THE BLUE HEARTSさんの 『青空』、中西保志さんの『最後の雨』ですね。令和の歌というより、平成や昭和の歌が好きです。テンションが上がったときはたまに、レディー・ガガも歌います（笑）

『FRIDAY』2026年1月23日号より

取材・文：富士山博鶴