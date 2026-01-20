きれいめもカジュアルも着回せる！【GU】大人に似合う♡「ボウタイブラウス」

クラシック回帰から、今シーズンのトレンドアイテムとして注目を集めている「ボウタイブラウス」。上品な雰囲気ながら大人カジュアルにも振りやすく、一枚あればデイリーコーデで活躍する予感！ プチプラでゲットするなら、【GU（ジーユー）】も要チェック！ 大人に似合うきれいめのデザインと色展開で、オンオフ問わず着まわせそうです。

顔まわりを華やかに！

【GU】「ボウタイブラウス」\2,490（税込）

リボンにしたボウタイが目を引くブラウス。ふんわりとボリュームのある袖も、女性らしいムードを漂わせます。UVカット機能が付いているため、紫外線が気になる春先まで活躍しそう。シンプルな無地のネイビーとホワイトに加え、爽やかなブルーのチェック柄もラインナップ。タック入りのパンツと合わせてきれいめに引き寄せれば、オフィスにもなじむ上品コーデが完成。

甘めのブラウスを程よくカジュアルダウン

こちらは色違いのブルーを着用。甘めのボウタイ付きブラウスも、スウェットとレイヤードすれば程よくカジュアルに落とし込めます。大きめのリボンがアクセントになり、視線を上に集めることでスタイルアップも狙えそう。トップスにボリュームがあるので、フレアシルエットのパンツでバランスを整えて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M