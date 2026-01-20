¡ÖÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡ª¡©¡¡¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Ï¡Ö¸í²ò¡×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿Âîµå¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î¡Èµá·º¡É
£±·î21Æü¤ËÈ½·è¸øÈ½
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸í²ò¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¸¶°ø¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òµö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¼«¿È¤¬¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÂîµå¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÇÀ¸ÅÌ¤äÀ¸ÅÌ¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÂîµå¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÈÅÄ¡ÊÂáÊá»þ¤Ï¾®À¾¡Ë³¤°ÎÈï¹ð¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·Ë¡Äî¤Ç¤³¤¦¤ªÏÍ¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
£³¿Í¤Î½÷À¤Ø¤ÎÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤È½à¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄÈï¹ð¤ÎºÛÈ½¤Ï¸¡»¡¤¬Ä¨Ìò£µÇ¯¤òµá·º¡¢ÊÛ¸î¿Í¤¬Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÃæ¤Ç£±·î21Æü¤ËÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¸¡»¡¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤¬ÏÀ¹ðµá·º¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËµÈÅÄÈï¹ð¤Î¸øÈ½¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤ÎÄÌÌõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢È¯¸À¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄÌÌõ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢10·î£³Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âè£´²ó¸øÈ½°Ê¹ß¡¢Èï¹ð¿ÍÌ¾¤Ï¾®À¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÈÅÄ³¤°Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÅÄÈï¹ð¤¬ºÇ½é¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç24Ç¯£¸·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯£¸·î20Æü¡¢ºë¶Ì¸©·ÙÏÏ½ð¤ÏÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇµÈÅÄÈï¹ð¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡ØWEILAI¡Ê¥¦¥§¥¤¥é¥¤¡ËÂîµå¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤Ç¡¢£¸·î£·Æü¤ËÀ¸ÅÌ¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ëA¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌó£±¥õ·î¸å¤Î£¹·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯À¸ÅÌ¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿B¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ç19Ç¯£¶·î½é½Ü¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½à¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØWEILAIÂîµå¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤ÏÆ±¤¸¤¯Âîµå¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇºÊ¤Î¾®À¾°É¤µ¤ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂîµå¶µ¼¼¤Ç¤¹¡£¸¡»¡¤Ï¡¢A¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ç23Ç¯£··î¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þÃæ³ØÀ¸¤ÎC¤µ¤ó¤ò²Ã¤¨¤¿£³¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤ä½à¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ÇµÈÅÄÈï¹ð¤òµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ÈÈ¹Ô¤Î¾ÜºÙ¤ÈÈï¹ð¤Î¡È¸À¤¤Ê¬¡É
ÈÈ¹Ô¤ÏµÈÅÄÈï¹ð¤¬¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤ë²áÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¼«Âð¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤ëÃæ¤ÇµÈÅÄÈï¹ð¤Ïµ¿ÏÇ¤Î¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤È¸¡»¡¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
Îã¤¨¤ÐA¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤È»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤é¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼¹Ù¹¤Ë²¼È¾¿È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢µÈÅÄÈï¹ð¤Ï¡ÖA¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ò¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
B¤µ¤ó¤â¤ä¤Ï¤ê¡Ö²ÙÊªÃÖ¤¾ì¤Ç¡¢»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç²¼È¾¿È¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ¸ò¾Ä¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¹³µÄ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆµÈÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç²¼È¾¿È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤·¤ÆB¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤òÄ¾¤¹¤¿¤á¤ËÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö¾è¤»¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÇÏ¾è¤ê¤·¤è¤¦¤ÈB¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢B¤µ¤ó¤¬¿¶¤ê¸þ¤¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¶¡½Ò¡£
¡ÖÅö»þ¡¢²¿¤¬¡Ø¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤Ê¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢B¤µ¤ó¤Ë²¿¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
C¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Ãæ¤ËÄ¾ÀÜ¡¢¤ª¿¬¤ò¿¨¤é¤ì¤Æ¡¢¼ª¤ò¤Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ØÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¼ó¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
µÈÅÄÈï¹ð¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Ãæ¤Ë¡¢¶öÁ³¡¢¡ÊC¤µ¤ó¤Î¡Ë²¼Ãå¤Ë¼ê¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¡¢¿¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÇ§¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÊC¤µ¤ó¤¬¡ËÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Ãæ¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¡¢´é¤ò¶á¤Å¤±¤¿¡×¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ª¤ò¤Ê¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆ¬¤Ë²¿¤«ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ØÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þC¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î·ï¤ÇÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¡¢µÈÅÄÈï¹ð¤Ï½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡ÖC¤µ¤ó¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È±³¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤·»ä¤¬¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¶²¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
C¤µ¤ó¤Î»ö·ï°Ê¹ß¡¢µÈÅÄÈï¹ð¤ÏºÊ¤«¤é½÷»Ò¤Î»ØÆ³¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌµºá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃÇ¤ê¤Ê¤¯ÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡ÊÀ¸³è¡Ë¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¬Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£¸å¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÎ»²ò¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¡¢¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÏÀ¹ðÊÛÏÀ¤Ç¡¢¸¡»¡¤Ï¡ÖÈï¹ð¿Í¤òÂîµå»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÈï³²¼Ô¤¬¡¢ÍÆ°×¤ËÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¿´Íý¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¡¢ÂçÃÀÈÜÎô¤ÇàÄàÑ¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¨Ìò£µÇ¯¡×¤òµá·º¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡Ö£³¿Í¤Î½÷À¤Ï¡¢³¤°Î¤µ¤ó¤¬ÀÅª¤Ê°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¡×¡ÖÈï¹ð¿Í¤¬ÈÝÇ§¤¹¤ë»ö·ï¤Ç¡¢£³¿Í¤Î½÷À¤Î´¶³Ð¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ÈÅö¤¿¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¡¢Â¾¤ÎÀÈÈºá¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¸¡»¡´±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸øÁÊ»ö¼ÂµºÜ¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©¾Ú¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç¡Ö»ä¤ÏÌµºá¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½´±¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿µÈÅÄÈï¹ð¡£
µÈÅÄÈï¹ð¤ËÀÅª¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÈ½¤Ç£³¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¸ý¡¹¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ÊË¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§ÃæÊ¿ÎÉ