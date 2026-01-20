今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある猫ちゃんの予想外な行動です。当時、投稿主さんはテレビでポケモンのゲームを遊んでいたそうですが、その最中、画面の前に現れた猫ちゃんが、思わぬ行動を見せたといいます。投稿はXにて、37万回以上表示。1.2万件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：『やめてｗｗｗ』ゲームで遊んでいたら、画面の前でネコが……想定外の行動】

ポケモンで遊んでいたら…

今回、Xに投稿したのは「りんノルウェージャンフォレストキャット」さん。登場したのは、猫のりんちゃんです。

投稿主さんは、テレビ画面を使って人気ゲーム「ポケモン」の新作を楽しんでいたそうです。すると、りんちゃんがテレビ画面の前に接近。そのまま、テレビ画面にて走っている主人公キャラクターの動きに反応し、じゃれつくような仕草を見せていたとのこと。

テレビの画面をパシパシ、チョイチョイと叩いていたりんちゃん。あまりの珍事に投稿主さんも思わず「やめてｗｗ」とコメントしていました。もしかしたら、りんちゃんもポケモン最新作で遊びたかったのかもしれませんね。

りんちゃんの可愛い行動にX民もほっこり

テレビ画面にじゃれついていた、りんちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「必死なりんちゃん、可愛いです」「これが、じゃれつくという技か…」「リアルモンスターが参戦ですにゃ」「カキカキしてるニャスパー可愛いですね」「強めの猫パンチですね」などの声が多く寄せられていました。

多くの猫好きさんたちが、りんちゃんの可愛さを目にし、心癒されたようですね。

Xアカウント「りんノルウェージャンフォレストキャット」では、りんちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。りんちゃんの投稿はいつ見ても可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「りんノルウェージャンフォレストキャット」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。