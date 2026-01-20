スンスンキターーーーッ！！（歓喜）【セブン‐イレブン】どれが出ても可愛い♡「一番くじ」

【セブン-イレブン】からモフモフ感がたまらない「パペットスンスン」の「一番くじ」が登場！ A賞からH賞に加えて、ラッキーなラストワン賞まである、種類豊富なラインナップが魅力的です。今回は@ftn_picsレポーターHaruさんが引き当てた、可愛いビジュアルに心ときめくぬいぐるみ & タオルをご紹介。お店に残っていたらぜひチャレンジして、欲しいグッズを狙ってみて。

目印にもなる「D賞 マスコットぬいぐるみ」

モフモフとした毛並みがキュートな、ボールチェーン付きのぬいぐるみ。パンを持っているタイプと、パンのポシェットを肩にかけているタイプの2種類がラインナップしています。約11cmとコンパクトで目印にもぴったり。お出かけのお供に連れて行って、推し活感覚で写真撮影を楽しむのもアリかも。

絵柄によってカラーも異なる！「F賞 タオルコレクション」

全6種類の絵柄がラインナップしている、タオルコレクションも必見。スンスンの楽しげな様子がとってもキュート。背景のリアルな感じもたまりません。フチやロゴは各絵柄ごとに異なるカラーがあしらわれており、つい集めたくなるかも。バッグに忍ばせておけば、使うたびに心をときめかせてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino