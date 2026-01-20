2018年5月に63歳で亡くなった歌手・西城秀樹さんの長男でタレントの木本慎之介（22）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。「初舞台初主演」で公演を行うことを報告した。



【写真】初舞台でいきなり初主演の慎之介のポスターがカッコよ！

木本が出演するのは音楽と演劇をミックスした「Re Animation ～THE ORIGIN～」。インディーズバンドがメジャーデビュー直前に見舞われた悲劇、そして「再生」と「始まり」を描いた作品で、東京・シアター1010で2月7日～15日に上演される。「相澤悠真役 毎日稽古重ねるたびに、物語の面白さ、舞台の楽しさ、SEPTという団体の素晴らしさを感じています」と稽古風景を伝え、「是非会場でご覧ください」と訴えた。



フォロワーも「お父様も応援してますね」「新しい事を順々に積み重ねてお父さんの様にピラミッドのてっぺんに登って行ける様 楽しみながら頑張って欲しい」「見にいくので楽しみです」「初めて経験することばかりで毎日が勉強ね」と期待の声が上がっていた。



共演はAKB48の髙橋彩音、イケオジ俳優の鳥羽潤ら。鳥羽は「ぼくは勉強ができない」(1996年)で主演映画デビュー。ドラマ「聖龍伝説」で安達祐実とW主演し、ポッキーのCMでは吉川ひなのと共演するなど、90年代後半に憂いのある繊細イケメンとして一世を風靡した。



