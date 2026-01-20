町田加入の神村学園FW紱村楓大を祝福

FC町田ゼルビアは1月18日、今冬の第104回全国高校サッカー選手権を制した神村学園から加入したFW紱村楓大を選手全員で祝福した様子を公式「X」で公開した。

クラブによると、黒田剛監督の発案によるサプライズ祝福だったようだ。

今冬の高校サッカー選手権を制し、夏と冬の日本一を達成した神村学園で中心選手として活躍した紱村は、これからプロサッカー選手としてのキャリアを歩むこととなる。現在、町田は沖縄キャンプを行っているが、そこに合流した紱村にサプライズが待っていた。

ミーティングに選手たちが集まるなか、入り口でクラッカーが手渡される。紱村の席だけ空席状態のなか、高校サッカーの難しさを知り尽くす黒田監督は、選手達に紱村が部屋に入ったあとにサプライズで高校選手権優勝を祝う手はずを説明した。何も知らない紱村が顔を見せると、選手達はクラッカーを構えて、黒田監督の「選手権優勝おめでとう」を合図にクラッカーで祝福した。

選手達の前で挨拶をした紱村は「このように盛大に祝っていただいて、ありがとうございます。選手権優勝として良い形をチームに報告して合流できることを嬉しく思います。高校年代では日本一という最高の景色を見てこれたのですが、このチームでも最高の景色を見に来ましたし、それを自分がつくりたくてこのチームに来ました。今日からよろしくお願いします」と言って一礼した。

堂々とした挨拶を見せたルーキーの様子に、ファンからも「おめでとうー！」「高校王者→プロの舞台で大暴れ待ってるぜ」「最高の景色見よう」「しっかりしてるねー！ これからがもっと楽しみ」「この町田をより輝くチームに導いてほしい！」「これは嬉しいサプライズだね」「期待しかないやん」「いいチームだなぁ」「町田でも最高の景色を」「あったかいねぇ」と言った声が寄せられた。また、「サプライズの段取りする監督の貴重映像」「選手権をよく知る元高校サッカーの名将・黒田監督ならではサプライズ！」「元高校サッカーの名将から祝福」と、黒田監督の粋な計らいへのコメントも多く集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）