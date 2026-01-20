ジャーナリスト・田原総一朗氏（９１）の近影が公開された。

１９日に作家・乙武洋匡氏のインスタグラムに登場。乙武氏は「田原総一朗さん、９１歳。最近はとんでもない炎上をぶちかますことも多々あり、『時代にキャッチアップできていないのでは……』などと言われることもありますが、ひさしぶりにお会いしてお話ししてみるとまったくそんなことはなく、あの鋭い眼光と熱のこもった口調は以前のまま」と印象を説明。「ということは、あの数々の炎上は狙ってやってる！？ やっぱり、いつまでも“タブー”を恐れない暴走機関車のようです」とつづった。

今年４月に９２歳となる田原氏。スーツで若々しい姿にフォロワーも「えっ、９１歳！７０代位な感じに見えます。お若いですね〜！」「参ります」「ずっと頑張って下さい」と驚いた。

田原氏は昨年１０月にＢＳ朝日の討論番組「激論！クロスファイア」内で「何で高市を支持しちゃうの」などと発言したことが問題視され、Ｘ（旧ツイッター）で「野党に檄を飛ばそうとしたものでしたが、きわめて不適切な表現となり、深く反省しております」などと謝罪。番組も打ちきりになった。