戸田恵梨香主演、Netflix『地獄に堕ちるわよ』4月27日配信決定 初映像となるティーザー予告解禁
動画配信サービス「Netflix」は、俳優の戸田恵梨香が主演するNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』を4月27日より世界独占配信することを発表した。あわせて、本作初映像となるティーザー予告、主な出演者が解禁された。
【動画】Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』ティーザー予告解禁
独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。レギュラー番組を抱え、著書は「世界で最も売れた占い本」としてギネス世界記録を樹立するなど、テレビ界や出版業界を席巻。その圧倒的な生のエネルギーが人々をひきつけた。
ドラマ化が報じられてから注目され続けてきた「戸田恵梨香が演じる細木数子」だが、本作で戸田は、17歳から66歳までの激動の人生を一人で演じていることが明らかになった。転んでもただでは起きない底なしのバイタリティと、欲と高慢が招いた孤独を鮮烈に体現する。同時に解禁となったティーザーアートに映し出された椅子に鎮座する姿は、まさに「女帝」の風格だ。
解禁された本作初映像となるティーザー予告では、「日本で一番有名な占い師」「現代の預言者」「女帝」「妖怪」「インチキ占い師」「詐欺師」といった、細木数子を形容したさまざまな言葉が発せられ、彼女を巡る賛否と謎を強烈に印象づける内容となっている。
さらに、不穏で妖艶な音楽を手がけたのは、NHK大河ドラマ『どうする家康』などで知られる作曲家・ピアニストの稲本響。映像と音が一体となり、主人公の圧倒的な存在感と人生の激しさを強く刻み込む仕上がりとなっている。
細木の自伝小説の執筆を依頼された作家・魚澄美乃里を演じるのはNHK連続テレビ小説『虎に翼』で全国区の人気を獲得した伊藤沙莉。本作は、美乃里を通して、細木の「真実と嘘」を私たちは目撃していく。細木の手蓮手管に絡め取られそうになりながらも、ある時からその裏の顔を追求し対峙する美乃里。男を利用しながらのし上がった昭和の女と、離婚して自立を模索するシングルマザー。二人の女の対決は、その生き様の違いもさることながら、二人に共通する人生に立ち向かう強さを浮かび上がらせてみせる。すべてを知った美乃里に待ち受けるものとは？
美乃里は細木の過去に迫る中で、細木の人生に影響を与えた数多くの人物を知ることになる。彼女の人生に深く関わり、時に騙し、時に騙されながら運命を揺さぶっていく男たちに、生田斗真、奥野瑛太、田村健太郎、中島歩、細川岳、高橋和也、杉本哲太、石橋蓮司らが名を連ねる。さらに女性陣も華やかだ。昭和の大歌手・島倉千代子役に三浦透子。その他、富田靖子、余貴美子、中村優子、市川実和子など、実力派の豪華俳優陣が細木の怒涛の人生を鮮やかに彩る。
