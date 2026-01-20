ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が20日までにインスタグラムを更新。19日に44歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「改めて。44歳になってみました えへへ」と書き出した上で、白ビキニで笑顔の写真を公開。「歳を重ねると1年が短く感じると言いますが、42歳、43歳はとても長く感じました それだけ色んなことがあったということですね 44歳も、ちゃんと長く感じる一年にしたいです」とつづった。

「This is TOMOKAへのお礼は、また改めてゆっくりと。お誕生日の記念に。今の私をまとめたデジタル写真集たち、よかったらチェックしてみてくださいね」とつづり、15日にリリースしたばかりのデジタル写真集第2弾「This is TOMOKA」をPRした。

このポストに対し「たまらん」「このちょうど良いムチムチ感」「わー」などと書き込まれている。

広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。また、昨年11月17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビュー。自身のインスタグラムでふくよかな谷間を披露した“セクシー”白ビキニの写真を公開。「令和のスイカップ」の見出しが躍った。