チームのメンバーや部下とのコミュニケーションを円滑にするにはどうしたらいいのか。2万人をみてきたコンサルタント・勅使川原真衣氏は、その方策を著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』で示す。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛する同書から、内容を抜粋・再構成し特別公開する。

「とりあえず雑談しよう」で空回り

会議の空気をほぐすためにまず雑談をしよう、という説はよく聞きます。

ですが、それは実はとても難易度の高いことでもあります。

雑談はそもそも向き不向きがあり、その場を和ませるような「みんながおもしろいと思える話」を出せるかというのは、よほど「観察」に長けている人か、メンバー全員と盤石な関係性があることが大前提なのです。

そうではないのに周りが笑ってくれているというのは経験上、ほぼほぼ忖度でしょう。

メンバーの解釈のクセの違いや持ち味の違いに自覚的でないまま雑談をしても、一部の人だけの内輪ネタになるか、

「この上司はなぜみんなの貴重な時間を無駄に使うのだろう？」

と思われてしまうおそれ大です。

「この国ではこんなに雑談をしています」「だから日本でも取り入れましょう」という提言もしばしば見かけますがそもそも、なぜ日本では雑談が生まれにくいのか、ということを冷静に分析しなければいけないと思います。

それはやっぱり、同調圧力の強い組織が多く、普段からみんなちょっとの違和感を持っていて、それを都度解消することなく積み重ねているからではないでしょうか。

「YES／NO質問」をやめてみる

違和感が積み重なった組織にとっては、何でもかんでもこれで解決できる（今の話の場合は「雑談」ですね）ではなく、その場面場面でタイムリーに疑問点を表明するほうが、よっぽど効果的で、手っ取り早いです。

だからこそ、曖昧な雑談ではなく、一問一答形式のような「YES／NO質問」ではなく「考えを引き出す質問」を重ねていくことが大切です。

たとえば、

「まだちょっとうまく言えないんだけど実は前からしっくりこないことが……」



「こっちを立たせるとあっちが立たず、のようなことが最近特に発生していて。お知恵を貸してください」

など、葛藤や困難事例こそ会議で話すのです。

なぜか。葛藤は、仕事はもとより生きるうえでなくなりません。多様な人間同士の複雑なタイミングが重なり合ってこそ生まれるもの。

ならばひとりであーでもない、こーでもないとやるより、これこそいろんな人の持ち味から事象を解きほぐすべき事態なのです。

頭の中の解釈は人それぞれ違う。だからこそ、お互いに表明して交わしていくことが、会議という場で特に大切なことです。

ちなみに私は、基本的に雑談はしない派。会社員時代、会社の人と朝エレベーターで会うのが嫌すぎて、話さないために始発電車で行っていたくらいでした。

それでも回るのが、仕事ってなものでしょう。