楽天から海外ＦＡ宣言し、巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が１９日、都内で入団会見に臨んだ。通算１２０勝＆４８セーブ、３年総額１３億円の大型契約で加入した右腕は「やれる自信はある」と２度口にして決意表明。先発ローテーションでの年間フル回転を誓った。２３年以来となる規定投球回到達、４年ぶりの２ケタ勝利を目標に掲げ、チームの２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一に貢献すると宣言した。

東北に感動を届けた伝説の日本一から１３年。則本は田中将と巨人で再びチームメートになる。想像しなかった運命の交錯に心が震えた。「まさかまた一緒にプレーができるとは本当に夢にも思っていなかったので、すごくうれしい気持ちと、田中さんに追いつけ追い越せという気持ちと、たくさんの感情はありますけど、一緒になってチームを引っ張っていけたらいいなと思っています」と誓った。

楽天でプロ１年目の１３年、則本は１５勝８敗で新人王。田中将はレギュラーシーズン２４勝０敗と異次元の成績で球団初のリーグ優勝を果たした。巨人との日本シリーズでは則本が第１戦に先発し、田中将は第２、６戦に先発。最終第７戦は則本が第５戦から中２日でリリーフして２回無失点。代わった田中将が魂の連投で９回を抑えて胴上げ投手になった。

２学年先輩の田中将は１４年からメジャーのヤンキースに移籍したが、オフは合同自主トレを行うなど常に背中を追ってきた。２１年から楽天に復帰して再び４年間一緒にプレー。昨年、田中将が巨人で日米通算２００勝を達成した際には「田中さんの気迫と冷静さを併せ持った投球にエースのあり方を学ばせていただきました。僕にとってずっと憧れの存在です」と祝福コメントを寄せていた。

熟考を重ねて巨人移籍を決断した際には報告した。「決めた時に連絡させてもらって『一緒に頑張ろう』という言葉をいただきました」と共闘を誓い合った。

若手が多い投手陣では田中将が最年長、則本が２番目の年長者になる。「何か聞かれれば自分が答えられる範囲で答えたいですし、プレーで、若い選手に見せられるところがあればいいなと思っています」。先発としての活躍とともに、田中将と則本の１３年日本一コンビには、後輩の良き手本としても大きな期待がかかる。（片岡 優帆）