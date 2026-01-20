高市首相（自民党総裁）は１９日の記者会見で、２年間限定で食料品の消費税率をゼロにする減税策の検討を加速すると表明した。

消費税の減税や廃止をそろって主張する野党を意識し、衆院選での争点化を避ける狙いがあるとみられる。

首相は消費税減税について、衆院選後の設置を目指す社会保障改革のための超党派の「国民会議」で、「財源やスケジュールのあり方など実現に向けた検討を加速する」と明言した。自民と日本維新の会が交わした昨年１０月の連立政権合意書では、「２年間に限り消費税の対象としないことも視野に、法制化につき検討を行う」との表現にとどめていた。

首相がさらに踏み込んだのは、野党対策との見方が強い。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は、１９日に発表した基本政策で恒久的な「食料品消費税ゼロ」を掲げた。消費税減税は、昨夏の参院選でも、立民など野党が物価高対策の柱の一つとして訴えていた。

物価高対策は国民の関心が高い。自民内では「踏み込み不足では、野党に支持を奪われかねないと首相は考えたのだろう」（中堅）と見る向きがある。

もっとも、消費税は社会保障財源に充てると定められており、自民内では、消費税減税への慎重論が根強い。首相は記者会見で財源について「特例公債（赤字国債）に頼ることなく」検討する方針を２度強調した。主要野党が賛同する「給付付き税額控除」の議論と関連づける考えも示し、首相周辺は「２年間は、給付付き税額控除までのつなぎ的な扱いだ」と語った。