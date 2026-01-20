【暴風雪警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表 20日07:45時点
気象台は、午前7時45分に、暴風雪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。
岩手県の海上では、20日夜のはじめ頃まで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■宮古市
□暴風雪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■花巻市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■北上市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■久慈市
□暴風雪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■一関市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■陸前高田市
□暴風雪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■釜石市
□暴風雪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■二戸市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■八幡平市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■奥州市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■滝沢市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■雫石町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■葛巻町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■岩手町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■紫波町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■矢巾町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■西和賀町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■金ケ崎町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■大槌町
□暴風雪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■山田町
□暴風雪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■岩泉町
□暴風雪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■田野畑村
□暴風雪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■普代村
□暴風雪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■軽米町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■野田村
□暴風雪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■九戸村
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■洋野町
□暴風雪警報【発表】
20日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■一戸町
□なだれ注意報
22日にかけて注意