¡Ø¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Ù¥é¥¹¥È¡¢¿©ÃæÆÇ¤ÇÅÇ¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯ ¨¡ ¡ÖÂÎÄ´°¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡×
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤¬Âå¤ï¤ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢ÌµÍý¤ò²¡¤·¤Æ¤Ç¤â»Å»ö¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Ù¡Ê1998¡Ë¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºîÉÊ¡ØRip/¥ê¥Ã¥×¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÌÁÍ§¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£»Ê²ñ¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤«¤é¡Ö¡Ø¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Ù¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ö¥ëー¥¹¡Ê¡¦¥¦¥£¥ê¥¹¡Ë¤¬¾®ÏÇÀ±¤Î¼è°ú¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¡¢·à¾ì¤ÇÂçµã¤¤·¤¿¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°Ìë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØRip/¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Ù¤Î¶¦±é¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£ー¥ô¡¦¥Ö¥·¥§¥ß¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¡ÖÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬Ã¯¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤Æ¤âÉ÷ÊÑ¤ê¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÌÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²èÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¤Í¤È¡£ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ç¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢A.J.¡Ê¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¡Ë¤¬¾®ÏÇÀ±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¼êÆ°¤ÇÇúÃÆ¤òµ¯Çú¤µ¤»¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ì¼¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ëA.J.¤Î¿ÈÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Ï¥êー¡Ê¥¦¥£¥ê¥¹¡Ë¤¬¼«¤é¾®ÏÇÀ±¤Ë»Ä¤ê¡¢³ËÇúÃÆ¤ò¼êÆ°¤Çµ¯Çú¤µ¤»¤ë¡£¿Æ»Ò°¦¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Îå«¤¬¸òºø¤¹¤ëÈá¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤ÊÌ¤ì¤Î¥·ー¥ó¤À¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤Ï»£±ÆÃæ¡¢»ö¤â¤¢¤í¤¦¤Ë¿©ÃæÆÇ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤¬Àõ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÅÅÏÃ°ìËÜ¤«¤±¤Æ¡Èº£Æü¤ÏÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ»Å»ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡È¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤¤ê¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¡¢ÅÇ¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¶ñ¹ç¤¬°¤¤¤È¤¤Ï¡¢µÙÍÜ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÆ¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Åö»þ¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤â¤Þ¤À20ÂåÈ¾¤Ð¡£¥¹¥¿ー¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ëÂç·¿±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Èµ¤Éé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿´¾ð¤âÍý²ò¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¤´¤ßÆþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤Ó¤ËÅÇ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂ¿Ê¬¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥·ー¥ó¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¥Ç¥¤¥â¥ó¤â¡Ö±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡È¤³¤¤¤Ä¡¢²¿¤«¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤è¤Í¡×¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÁêÅö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£°Ê¹ß¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤É¤Î»£±Æ¸½¾ì¤â·ò¤ä¤«¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
