世代交代なしで15年以上生き延びたモデルは？

10年以上も変わらずに生産が続けられるクルマは稀だ。多くのモデルが誕生しては消えていく中、決して消え去らないモデルもある。

自動車メーカーは通常、時間の流れとともに新しい軽量素材や安全技術を取り入れ、デザインも変更して目新しさをアピールしようとする。しかし、本稿ではこの流れに逆らい、非常に長きにわたって生産が続けられたモデルを取り上げたい。



単一の世代で「ご長寿」なモデルを34台紹介していく。

結論からお伝えすると、最も長命なモデルは初代フォルクスワーゲン・ビートルである。今回はビートルを筆頭に、単一世代（フルモデルチェンジなし）で生産期間が長いモデルを34台紹介する。まずは「短い」モデルから……。

（翻訳者注：「現在も生産中」のモデルに関しては、2025年時点で確認された情報を基にしています。）

プジョー205（1983〜1998年） - 15年間

プジョーは1978年、旧式化した104の後継車として205の開発に着手した。軽量化と生産の効率化が求められ、開発コストを抑えるために既存部品を流用する必要があった。当時のプジョーは、シトロエンとクライスラー欧州部門をやや不本意ながら吸収したばかりであり、商業的な失敗は許されなかった。

205は1983年初頭に4ドア・ハッチバックとしてデビューし、瞬く間にベストセラーの1つとなった。ラインナップも拡大し、2ドア・ハッチバック、コンバーチブル、小型バン、そして人気のGTi（写真）が加わった。ラリー仕様車やT16モデルは、熱狂的なファンを生んだ。



1990年代半ばからは、コストパフォーマンスが205の最大の売りとなった。1998年の大晦日に生産終了した。

メルセデス・ベンツSL（R107、1971〜1989年）- 18年間

R107世代のメルセデス・ベンツSLほど、タイムレスな優雅さを放つロードスターは稀だ。王者にふさわしい内装を備え、20年近くラインナップの頂点に君臨した。固定ルーフの4人乗りクーペを生み出した唯一のSLでもある。このボディスタイル（SLC）は1981年に生産終了し、W126ベースのSECに道を譲った。



フォード・モデルT（1908〜1927年） - 19年間

フォード・モデルTは、世界初の大量生産車として知られている。同時期に生産された高価で豪華なモデルと比べてはるかに質素だが、多くの人の手に届く価格設定だった。1917年の価格は500ドルからで、これは現代の約9600ドル（約150万円）に相当する。中古車はさらに安価である。

忘れてはいけないのは、数百万の米国人に馬や列車を使わずに移動する機会を与え、休暇の概念を永遠に変えたことだ。フォードは12か国で1500万台を生産した。



スズキ・ジムニー（1998〜2018年）- 20年間

ポケットサイズの気取らない四輪駆動車ジムニーは、1970年から世界を魅了し続けている。初代は11年、2代目は17年生産された。3代目は20年経った2018年にようやく生産終了となった。

出力は64psから最大87psまで。控えめなパワーではあるが、切り替え可能な超ローレンジギアと約1000kgというフェザーライト級の車重で十分補える。事実上無敵の走破性を実現し、魅力を余すところなく発揮した。現行型は後継車として相応しいモデルであり、驚くことにさらに全長が短縮されている。



フィアット・パンダ（1980〜2003年）-23年間

初代フィアット・パンダは、シトロエン2CVとルノー4から着想を得ている。フィアットの経営陣は開発部門に対し、内装もエンジンルームも無駄を一切省いたシンプルで頑丈なクルマを要求し、外装についてもイタルデザインに同様の指示を与えた。関係者全員がこの使命を真摯に受け止めたことは間違いない。初期モデルには126から流用した空冷2気筒エンジンが搭載され、リアにはしばしば批判の的となったリーフスプリングが採用されていた。

パンダは長い生涯でさまざまな姿を見せた。4WDモデル、プラスチック製ボディエクステンション付きのバン、2人乗りEVなどを展開。イタリア・トリノ工場では総計450万台が生産された。生産終了から23年経った今でも、初代パンダはイタリアやフランスの一部地域でよく見かける。



プジョー206（1998年〜現在） - 27年、更新中

プジョーは1998年、205の後継として206を発表した。ラインナップは以前よりもさらに充実したものとなった。2ドア/4ドア・ハッチバック、ステーションワゴンのSW、電動格納式ハードトップ付きコンバーチブル、一部市場向けには4ドア・セダンも展開された。

全工場の生産台数を合計すると、約1000万台という輝かしい実績となる。最も人気があった市場は欧州とラテンアメリカだった。



206の生涯は予想外の展開に満ちている。新型の207の廉価版として、装備を簡素化した206＋を販売し、低コスト路線に乗ろうとしたこともある。中国ではシトロエンC2として生まれ変わり、同ブランドのエントリーモデルとなった。そして現在（2025年時点）でもイランでの生産が続いている。

モーリス・マイナー（1948〜1971年） - 23年間

1948年、ロンドンのアールズコート・モーターショーで初公開されたマイナーは、第二次大戦後の英国で自動車普及の一翼を担うこととなった。当時の基準でも控えめな性能だったが、操舵性とハンドリングは印象的だ。後にバン、ワゴン、コンバーチブルが派生し、後年登場した高出力エンジンが大きな助けとなった。

1971年までに実に140万台が生産された。



レンジローバー（1970〜1996年） - 26年間

シリーズIIほど実用性を重視せず、ほぼどこでも走れるRV車を求める層を狙った新しいランドローバーだ。SUV人気が急上昇する時期に市場投入されたことが、異例の長期生産につながった一因である。

1980年代、レンジローバーは次第に高級化を進め、1987年のロサンゼルス・オートショーで米国デビューを果たすと、北米の高級スキーリゾートでよく見かけるようになった。



フィアット126（1972〜2000年）- 28年間

フィアット126は、500の後継となるエントリーモデルだが、両モデルは1975年まで並行販売された。126はモダンなデザインを採用したものの、中身はお馴染みの構成だった。小さなボディながら4人乗りを実現し、2気筒エンジンはトランクに収められた。

126は時代遅れのデザインゆえ、西欧では500ほどの人気を得られなかったが、意外にもポーランドでは国民車となった。ポーランドの言葉で「幼児」を意味する「マルーチ（Maluch）」という愛称で親しまれている。生産台数は計460万台に達し、うち330万台はポーランド・ティヒ工場から出荷された。



ジープ・ワゴニア/グランドワゴニア（1963〜1991年） - 28年間

ジープ・ワゴニアは高級SUVセグメントの先駆けだ。ジープブランドにとって極めて重要なモデルで、第二次大戦中に使用されたウィリスの派生モデルであるCJとは、部品もデザインも一切共有していなかった。家族全員を乗せられる十分なスペースと、四輪駆動システムを最大限に活用できる最低地上高を備えている。

レンジローバーと同様に、ワゴニア（後にグランドワゴニアと改称）は生産期間中に徐々に高級化していった。ジープは特に、車内の騒音や振動を排除し、トラックのような印象を薄めることに注力した。生産は1991年に終了し、後継として初代グランドチェロキーが導入された。



フォルクスワーゲン・ジェッタ（2代目、1984〜2013年） - 29年間

フォルクスワーゲンは欧州での生産終了の1年前となる1991年、中国で2代目ジェッタの生産を開始した。初期モデルはCKD（コンプリート・ノックダウン）方式で組み立てられていたが、1995年にはFAWとフォルクスワーゲンの合弁会社が現地調達部品を用いて生産を開始した。

2代目ジェッタは、時代を経ることにフロントデザインが変化し、大きく3種類存在する。北京を含む中国の一部地域では現在もタクシーとして広く使用されている。フォルクスワーゲンは最近、ジェッタを中国で独立ブランド化すると発表した。



（翻訳者注：この記事は「中編」へ続きます。）