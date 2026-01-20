渋滞解消や交通転換が発生

国土交通省は2025年12月4日、国道4号のバイパスとして整備を進めている「東埼玉道路」で、同年6月1日に開通した吉川市川藤〜松伏町田島間の交通状況を調査したレポートを公開しました。



開通から3カ月が経過してどのような変化が生じているのでしょうか。

国道4号は東京都中央区の日本橋から本州を縦断して青森県青森市に至る、全国最長の838.6kmにおよぶ国道です。埼玉県と栃木県の主要ルートかつ、福島県・宮城県・岩手県と東北地方太平洋側の各県を結ぶ第一選択ルートとなっています。

このうち東埼玉道路は、埼玉県越谷市を通る現道を補助するバイパス道路で、八潮市八條の外環道・国道298号から中川沿いに走り、国道16号の手前、春日部市下柳までを結ぶ、総延長17.6kmの幹線道路です。

八潮市八條の交差点から日本一の大きさを誇る「イオンレイクタウン」の間を通り抜けて、吉川市川藤の交差点に至る5.7kmの区間はすでに開通しており、2025年6月1日に吉川市川藤〜松伏町田島にかけて3.8kmの区間が開通。

現在も全線開通に向けて整備が進められています。

外環道や東北道、常磐道などの高速道路を補完し、国道16号や国道298号のほか多くの県道・都道と接続する道路となっており、現道の国道4号の混雑緩和や沿線の開発事業の支援、災害時の代替路確保などを目的とした、円滑な交通ネットワークの構築に期待されています。

そんな東埼玉道路の開通から3カ月が経ち、交通状況の調査が行われました。開通前後のデータを比較して、整備によってもたらされた変化などをレポートにまとめています。

レポートを見てみると、まず東埼玉道路の既存の開通区間では交通量が約1万1700台／12hから、1万2600台／12hに増加。新たに開通した区間のみでは約7700台の利用が確認されました。

対して周辺道路の状況を見ると、県道67号線では、北越谷の東側の松伏町内にある赤岩交差点の交通量は約5800台／12hから約5200台／12hに減少しており、JR吉川駅北側の保（ほ）交差点の交通量も約8700台／12hから約8500台／12hに減少しました。

赤岩交差点付近では、開通前の調査で710mの渋滞が確認されていましたが、現在は0mとなり完全に渋滞は解消されています。周辺道路を利用していた交通が東埼玉道路に転換されているのが分かります。

また、松伏田島産業団地からレイクタウン北交差点までの所要時間を見ると、開通前は約12分かかっていたルートが、現在は約8分で通過できるようになり、交通転換による混雑緩和によって約4分も短縮されています。

一方で国道4号現道の交通量には大きな変化が見られず、越谷市内の下間久里（北）や神明町、新善町ではほぼ横ばいと、交通の転換が図られていない状況です。

これを受けて国土交通省 関東地方整備局 北首都国道事務所は、東埼玉道路を国道4号現道に接続するべく残り区間の整備を進めていくとしています。