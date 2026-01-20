体の開き抑制へ、鍵は股関節のシワ…関メディ・井戸伸年総監督が伝授する打撃論

強い打球を飛ばせない、打席でどうしても体が開いてしまう……。こうした悩みを持つ球児は多いだろう。指導現場ではよく「肩が開いている」と指摘されるが、根本から直すにはどうすればいいのか。ヤング、ポニーの2リーグで全国制覇を果たした中学硬式の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、上半身ではなく「股関節のシワ」に着目した指導を行っている。

井戸総監督は、打撃における課題について「肩を開くという表現はしない。股関節のシワがほどけるという表現をします」と口にする。トップを作った際、軸足側の股関節にできたシワをキープしたままステップに移ることが重要だ。

ステップの段階でシワがほどけてしまうと、連動して上半身も開いてしまうからだ。逆に言えば、軸足側のシワをほどくことなく体重移動し、ステップした前足側の股関節にシワをつくることができれば、必然的に肩は開かない。

イメージは「Vの字」だ。「（軸足側の）シワから（前足側の）シワに一気に切り替えたい」。この間にほどける動きが生まれると、肩の開きにつながる。余分な動作を入れずにリズムよく振り切ることが鋭い回転動作を生み出す。

正しくできているかは、筋肉の張りで確認できる。ステップした際、「お尻と内転筋」に強い抵抗感があれば正解だ。「締めたところを一気に回転動作に持っていく」意識が、力強いスイングを生む。体の開き防止へ、まずは股関節のシワをほどかない感覚を養いたい。（First-Pitch編集部）