ミニーマウスの“新フード＆スーベニア”販売エリアまとめ！ キラキラ持ち手のランチケースが便利＜東京ディズニーランド＞
東京ディズニーランドは、1月14日（水）から3月2日（月）までの間、「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催。期間中は、とびきりキュートに彩られたパーク内で楽しめる新作フードとスーベニアグッズが販売されています。今回は、ミニーマウスの魅力あふれるラインナップの販売エリアを商品の注目ポイントと一緒にご紹介します！
【写真】縦長サイズが使いやすい「スーベニアランチケース」
■かわいくて優秀！
まずは、お土産にもぴったりなスーベニアをチェック！ 個人的イチオシは、対象のメニューにプラス1400円払うと付けることができる「スーベニアランチケース」。持ち手にキラキラ輝くラメをあしらった本商品は、縦長サイズでスープジャーなども入れて持ち運べる、かわいくて便利な優秀アイテムです。
【販売場所】
・東京ディズニーランド/ワールドバザール「リフレッシュメントコーナー」
・東京ディズニーランド/トゥモローランド「トゥモローランド・テラス」
また、濃厚クリームがコク深い「チーズモンブラン」にはハート型のスーベニアプレートが、さっぱり食べられて食後のデザートにもおすすめの「ストロベリームース＆ピーチゼリー」にはスーベニアカップが、それぞれプラス1300円で付属可能（いずれも価格は税込）。
【販売場所】
・東京ディズニーランド/ウエスタンランド「ハングリーベア・レストラン」
・東京ディズニーランド/トゥモローランド「トゥモローランド・テラス」
そのほか、ミニーマウスの周りにハートをふんだんに描いた「スーベニアドリンクボトル」や、ピンク色のドット柄リボンをモチーフにしたミニスナックケース付きのグミキャンディーなど、パーク内にはかわいくておいしいスーベニア付きメニューが多数そろっています。
【販売場所】
「スーベニアボトル」
・東京ディズニーランド/ワールドバザール「リフレッシュメントコーナー」
・東京ディズニーランド/トゥモローランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」
「グミキャンディー、ミニスナックケース付き」
・東京ディズニーランド／ワールドバザール「アイスクリームコーン」
・東京ディズニーランド／ワールドバザール「リフレッシュメントコーナー」
・東京ディズニーランド／アドベンチャーランド「ザ・ガゼーボ」
・東京ディズニーランド／ウエスタンランド「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」
・東京ディズニーランド／ファンタジーランド「キャプテンフックス・ギャレー」
・東京ディズニーランド／トゥーンタウン「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」
・東京ディズニーランド／トゥモローランド「トゥモローランド・テラス」
・東京ディズニーランド／トゥモローランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」
・東京ディズニーランド／パーク内「フードブース」（トゥモローランド側）
・東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ「メディテレーニアンハーバー」
・東京ディズニーランド／メディテレーニアンハーバー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」
・東京ディズニーランド／メディテレーニアンハーバー「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」
・東京ディズニーランド／アメリカンウォーターフロント「ハドソンリバー・ハーベスト」
・東京ディズニーランド／アラビアンコースト「カスバ・フードコート」
・東京ディズニーランド／アラビアンコースト「サルタンズ・オアシス」
・東京ディズニーランド／マーメイドラグーン「セバスチャンのカリプソキッチン」
■おいしいスイーツも充実
それからパーク内では、写真映えも間違いない、かわいくておいしいスイーツも充実！ ふわっと軽い食感のハート型の生地で、果肉入りのストロベリーソースとクリームを挟んだ「ハートのリングシュー（ストロベリー）」は、ソースの甘酸っぱい味わいと濃厚なクリームの相性がよく、見た目よりも甘さ控えめでペロリと完食できました。
【販売場所】
・東京ディズニーランド／トゥーンタウン「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」
また「スパークリングドリンク（ストロベリー＆ライチ―）」は、シュワッとはじける炭酸や甘酸っぱいストロベリーの果肉入りソース、香りのよいライチーゼリーを組み合わせた爽やかな飲み心地が、ピザなど味の濃いフードメニューとも合いそう。
【販売場所】
・東京ディズニーランド／ワールドバザール「リフレッシュメントコーナー」
・東京ディズニーランド／ウエスタンランド「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」
・東京ディズニーランド／トゥーンタウン「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」
・東京ディズニーランド／トゥモローランド「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」
さらに、冷えた体を温める「ホットベリードリンク」など、この時期だけの特別なスイーツやドリンクを幅広く展開中。 「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」の世界観にどっぷり浸れる、ファン必見のラインナップがそろっています。
【販売場所】
・東京ディズニーランド／アドベンチャーランド「ザ・ガゼーボ」
・東京ディズニーランド／ファンタジーランド「トルバドールタバン」
・東京ディズニーランド／トゥーンタウン「ヒューイ・
・東京ディズニーランド／トゥモローランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」
※商品およびメニューは品切れや金額、内容等が変更になる場合があります。
■かわいくて優秀！
まずは、お土産にもぴったりなスーベニアをチェック！ 個人的イチオシは、対象のメニューにプラス1400円払うと付けることができる「スーベニアランチケース」。持ち手にキラキラ輝くラメをあしらった本商品は、縦長サイズでスープジャーなども入れて持ち運べる、かわいくて便利な優秀アイテムです。
【販売場所】
・東京ディズニーランド/ワールドバザール「リフレッシュメントコーナー」
・東京ディズニーランド/トゥモローランド「トゥモローランド・テラス」
また、濃厚クリームがコク深い「チーズモンブラン」にはハート型のスーベニアプレートが、さっぱり食べられて食後のデザートにもおすすめの「ストロベリームース＆ピーチゼリー」にはスーベニアカップが、それぞれプラス1300円で付属可能（いずれも価格は税込）。
【販売場所】
・東京ディズニーランド/ウエスタンランド「ハングリーベア・レストラン」
・東京ディズニーランド/トゥモローランド「トゥモローランド・テラス」
そのほか、ミニーマウスの周りにハートをふんだんに描いた「スーベニアドリンクボトル」や、ピンク色のドット柄リボンをモチーフにしたミニスナックケース付きのグミキャンディーなど、パーク内にはかわいくておいしいスーベニア付きメニューが多数そろっています。
【販売場所】
「スーベニアボトル」
・東京ディズニーランド/ワールドバザール「リフレッシュメントコーナー」
・東京ディズニーランド/トゥモローランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」
「グミキャンディー、ミニスナックケース付き」
・東京ディズニーランド／ワールドバザール「アイスクリームコーン」
・東京ディズニーランド／ワールドバザール「リフレッシュメントコーナー」
・東京ディズニーランド／アドベンチャーランド「ザ・ガゼーボ」
・東京ディズニーランド／ウエスタンランド「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」
・東京ディズニーランド／ファンタジーランド「キャプテンフックス・ギャレー」
・東京ディズニーランド／トゥーンタウン「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」
・東京ディズニーランド／トゥモローランド「トゥモローランド・テラス」
・東京ディズニーランド／トゥモローランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」
・東京ディズニーランド／パーク内「フードブース」（トゥモローランド側）
・東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ「メディテレーニアンハーバー」
・東京ディズニーランド／メディテレーニアンハーバー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」
・東京ディズニーランド／メディテレーニアンハーバー「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」
・東京ディズニーランド／アメリカンウォーターフロント「ハドソンリバー・ハーベスト」
・東京ディズニーランド／アラビアンコースト「カスバ・フードコート」
・東京ディズニーランド／アラビアンコースト「サルタンズ・オアシス」
・東京ディズニーランド／マーメイドラグーン「セバスチャンのカリプソキッチン」
■おいしいスイーツも充実
それからパーク内では、写真映えも間違いない、かわいくておいしいスイーツも充実！ ふわっと軽い食感のハート型の生地で、果肉入りのストロベリーソースとクリームを挟んだ「ハートのリングシュー（ストロベリー）」は、ソースの甘酸っぱい味わいと濃厚なクリームの相性がよく、見た目よりも甘さ控えめでペロリと完食できました。
【販売場所】
・東京ディズニーランド／トゥーンタウン「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」
また「スパークリングドリンク（ストロベリー＆ライチ―）」は、シュワッとはじける炭酸や甘酸っぱいストロベリーの果肉入りソース、香りのよいライチーゼリーを組み合わせた爽やかな飲み心地が、ピザなど味の濃いフードメニューとも合いそう。
【販売場所】
・東京ディズニーランド／ワールドバザール「リフレッシュメントコーナー」
・東京ディズニーランド／ウエスタンランド「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」
・東京ディズニーランド／トゥーンタウン「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」
・東京ディズニーランド／トゥモローランド「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」
さらに、冷えた体を温める「ホットベリードリンク」など、この時期だけの特別なスイーツやドリンクを幅広く展開中。 「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」の世界観にどっぷり浸れる、ファン必見のラインナップがそろっています。
【販売場所】
・東京ディズニーランド／アドベンチャーランド「ザ・ガゼーボ」
・東京ディズニーランド／ファンタジーランド「トルバドールタバン」
・東京ディズニーランド／トゥーンタウン「ヒューイ・
・東京ディズニーランド／トゥモローランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」
※商品およびメニューは品切れや金額、内容等が変更になる場合があります。