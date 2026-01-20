氷川きよし、“尊敬している”親友との2ショット写真を披露「お2人似てる〜」「笑顔が素敵」「すごく綺麗ですね」
歌手の氷川きよし（48）が18日、自身のインスタグラムを更新。「稽古後に久しぶりに親友のあやなが駆けつけてくれましたー！」とつづり、親友だというタレント・加藤綾菜（37）との“乾杯”2ショット写真を公開した。
【写真】「お2人似てる〜」「すごく綺麗ですね」親友・加藤綾菜との2ショット公開の氷川きよし
氷川は現在、活動再開後初となる座長公演『氷川きよし特別公演』（31日〜東京・明治座ほかで上演）の稽古中。
投稿では「2週間毎日の稽古、たくさんの台詞が頭に入りやっとぴりぴりしたメンタルの余裕できてひさびさの外食」だったことを明かし、「あやなー！忙しい中顔見せてくれてありがとう！優しい いつも茶さんへの愛情に感謝と感動です。あーたはホントに人格者。尊敬します」と綾菜への感謝の気持ちなどを記していた。
この投稿に対し、綾菜が「カトちゃんと舞台みにいくけぇ頑張れ〜」と夫でザ・ドリフターズの加藤茶（82）と共に公演を観に行く予定を伝えたほか、ファンからは「お2人似てる〜」「KIINAちゃんも綾菜さんもすごく綺麗ですね」「笑顔が素敵ですね」「仲間と楽しくお食事いいですね」「楽しい時間の余裕が、出来て良かったです」「久々の外食 良いリフレッシュになったでしょうか お疲れ様です」などと、さまざまなコメントが寄せられている。
【写真】「お2人似てる〜」「すごく綺麗ですね」親友・加藤綾菜との2ショット公開の氷川きよし
氷川は現在、活動再開後初となる座長公演『氷川きよし特別公演』（31日〜東京・明治座ほかで上演）の稽古中。
投稿では「2週間毎日の稽古、たくさんの台詞が頭に入りやっとぴりぴりしたメンタルの余裕できてひさびさの外食」だったことを明かし、「あやなー！忙しい中顔見せてくれてありがとう！優しい いつも茶さんへの愛情に感謝と感動です。あーたはホントに人格者。尊敬します」と綾菜への感謝の気持ちなどを記していた。