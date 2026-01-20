日本国際博覧会協会（万博協会）は１９日、大阪・関西万博のパビリオンのリユース（再利用）などに関する作業部会をオンラインで開催した。

大屋根リングに使われた木材を、東日本大震災の被災地・福島県浪江町や関西大などに譲渡することなどを明らかにした。

１周約２キロのリングは現地保存される２００メートル以外の解体が進んでおり、この日は公募した木材の譲渡先が報告された。浪江町は復興事業の一環として駅前広場のベンチ、関大は千里山キャンパス（大阪府吹田市）の学生会館の建て替えへの活用をそれぞれ検討しているという。

パビリオン８４館は目標の「１７・５館」を上回る「２６館」の再利用にメドが立ったとした。建物ごと移築されるオランダ館など５館に加え、借りた建材を多用した１７館もリース元に返還するため各館を１にカウントできると説明。０・５と数える一部移築８館とあわせ、「２６館」に上るとした。

当初の予算規模から「２億円トイレ」と呼ばれたトイレが、大阪府河内長野市の府立花の文化園などに移される見通しになったことも公表した。

いずれも昨年末時点の状況で、万博協会は年度末までに最終的な実績をとりまとめるとしている。