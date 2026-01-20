本日の予定【経済指標】
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（1月）10:00
予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（12月）16:00
予想 -0.2% 前回 0.0%（前月比)
予想 -2.4% 前回 -2.3%（前年比)
ユーロ圏経常収支（11月）18:00
予想 N/A 前回 257.0億ユーロ（季調済)
ドイツZEW景況感指数（1月）19:00
予想 49.0 前回 45.8（ZEW景況感指数)
【英国】
ILO失業率（11月）16:00
予想 5.1% 前回 5.1%（ILO失業率)
雇用統計（12月）16:00
予想 N/A 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.01万件（失業保険申請件数)
※予定は変更することがあります
