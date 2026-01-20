【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（1月）10:00　
予想　3.0%　前回　3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　1年）)　
予想　3.5%　前回　3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　5年）)

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（12月）16:00
予想　-0.2%　前回　0.0%（前月比)　
予想　-2.4%　前回　-2.3%（前年比)

ユーロ圏経常収支（11月）18:00
予想　N/A　前回　257.0億ユーロ（季調済)

ドイツZEW景況感指数（1月）19:00
予想　49.0　前回　45.8（ZEW景況感指数)

【英国】
ILO失業率（11月）16:00
予想　5.1%　前回　5.1%（ILO失業率)

雇用統計（12月）16:00
予想　N/A　前回　4.4%（失業率)
予想　N/A　前回　2.01万件（失業保険申請件数)

※予定は変更することがあります