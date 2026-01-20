欧州連合 930億ユーロ相当の対米報復関税、2月7日に発動の可能性 欧州連合 930億ユーロ相当の対米報復関税、2月7日に発動の可能性

リンクをコピーする みんなの感想は？

欧州連合 930億ユーロ相当の対米報復関税、2月7日に発動の可能性



欧州連合は930億ユーロ相当の対米報復関税を2月7日にも発動する可能性があると、欧州委員会報道官が明かした。対米関税の停止期間を延長する選択肢を持つが、2月6日に自動的に失効する。



トランプ米大統領は米のグリーンランド領有に反対する欧州諸国8カ国に対し最大25%関税を課すと発表。



英国、デンマーク、フランス、フィンランド、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデンからの輸入品に対し10%の関税引き上げを表明。2月1日から10%の関税を課し、6月1日に関税率を25%に引き上げる方針。

外部サイト