趣里、父・水谷豊と笑顔で2ショット「とてもいい時間でした」
俳優の趣里が19日、自身のインスタグラムを更新。父・水谷豊との2ショットを披露した。
趣里は「みなさま、遅くなってしまいましたが…本年もどうぞよろしくお願いいたします。たくさん支えてくださり、ありがとうございます。心から感謝しています。久しぶりに父とゆっくり食事を楽しみました。いろいろな話しができて、とてもいい時間でした。いつかコラボできるように頑張りたいと思います」と写真を添えて記した。
趣里は昨年9月26日、夫でダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝との間に第1子が誕生した事を報告していた。
