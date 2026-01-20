今回は、息子の誕生日に夫を家から追い出した「誰にも言えない理由」についてのエピソードを紹介します。

息子には「パパも誕生日にいてほしい」と言われたけど…

「息子の6歳の誕生日に、息子が通う保育園のお友達とママたちを呼び、誕生日パーティーをすることになりました。息子には『パパも誕生日にいてほしい』と言われ心苦しかったですが、誕生日パーティー当日、夫を家から追い出すことにしたんです。

その理由は、夫がいわゆる食い尽くし系なので、誕生日パーティーに用意した食べ物やケーキなどを、勝手に食べてしまうではないかと心配だったからです。こんなこと、恥ずかしくて誰にも言えませんが……。

ただ夫は誕生日当日、なかなか家を出て行かず、『さっさと家を出てくれる？』と何度も言い、やっと出ていきました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ この女性の夫は日頃から、この女性が家族のために用意した食事をまるごとたいらげてしまうことがあるようで、ほとほと困っているそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。