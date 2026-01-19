黒川想矢1st写真集『コバルト』（扶桑社）が2026年3月3日に発売される。

【写真】黒川想矢1st写真集『コバルト』収録カット

映画『怪物』『国宝』に出演し、国内外で注目を集める俳優・黒川想矢が、2026年3月3日に自身初となる写真集を出版。

5歳より芸能活動を開始した黒川は2021年、NHK BS時代劇『剣樹抄～光圀公と俺～』ではメインキャスト・了助役を務める。2023年 映画『怪物』にて麦野 湊役を熱演。2025年 映画『国宝』少年・喜久雄役で大きな注目を集める。第47回日本アカデミー賞 新人俳優賞/第66回 ブルーリボン賞新人賞/第17回TAMA映画賞最優秀新進男優賞/第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎新人賞を受賞した。

完全撮り下ろしの今回の写真集では「自分自身と向き合う」ことをテーマに、映画『怪物』で出会い、公私ともに親しい写真家・末長真とふたり旅へ。旅のはじまりへの期待と、すこしのソワソワ感。自身がやりたかったという花火や料理も楽しみ、寝起きのあどけない姿など、自然体な旅を通して現れたいろいろな黒川の姿が撮影された。

本書の発売を記念してイベントを3月15日（日）には東京-御茶ノ水 オチャノバで本人お渡し会が開催。本イベントは「先着順」となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）