龍（REAL AKIBA BOYZ）のファースト写真集（ISARIBI株式会社／2026年2月18日発売）のタイトル・表紙ビジュアルが発表された。

【写真】龍1st写真集、収録カットを見る

バトルを中心に活動している「龍と勇太」や、A-POP CREW「サンセットレーベンズ」としても好成績を残し続けている龍。キッズダンス界隈を賑わせているメンバーで構成された「DESCARADOS」のリーダーとしても活動中。2022年、高校1年生にしてREAL AKIBA BOYZに加入。

本作は龍の「10代最後の瞬間」をテーマに彼の多彩な魅力を詰め込んだ一冊であり、本作のタイトルは『TOY BOX』 。タイトルが示す通り、ページをめくるたびに新しい世界が飛び出す、ワクワク感に満ちたエンターテインメントな一冊に仕上がったという。

表紙に採用されたのはヤンチャな少年らしさとアンニュイな大人の表情が合わさった一枚。そんな10代ならではの無邪気さから少し背伸びをした大人びた一面まで、写真家・安藤マミコが多角的なアプローチで撮影している。

本書の発売を記念したイベントも開催予定。2月21日（土）に書泉ブックタワー（東京）にて開催される本イベントでは、お渡し会や2ショット撮影などの特典を用意。イベント参加チケット付き写真集は1月17日（土） 12:00より先着販売開始となる。翌日2月22日（日）には、オンラインサイン会の開催も決定（詳細は後日発表）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）