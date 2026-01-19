グラビアアイドル、俳優として活躍する蓬莱舞の2nd写真集（光文社）が2026年3月31日（火）に発売される。

【写真】ナイトマーケットをマンゴージュースを飲みながら満喫

2022年にヤングジャンプ「制コレ22」でグランプリを受賞。週刊誌や漫画誌のグラビアページで人気を集める蓬莱舞。最近はドラマや映画、MVなど、映像作品への出演も増えている。本作は2026年1月17日に誕生日を迎え20歳になった蓬莱が、初めて訪れたタイを一人で旅をするような雰囲気で撮影した2nd写真集。

撮影はタイ・バンコクとパタヤ近郊で敢行。また今作ではビキニ、ワンピースといった水着に加え、大人なランジェリーにも初挑戦。賑やかなナイトマーケット、エキゾチックな路地、旅情たっぷりの鉄道や駅、山間のパイナップル畑、美しいビーチ、プール付きのラグジュアリーなヴィラといった多彩なシチュエーションで、等身大の蓬莱の魅力を余すところなく切り取られた。

本書には特典としてポストカード1枚（全6種）が封入。また本書の発売を記念して3月29日（日）にはタワーレコード池袋店にて発売記念イベントも実施予定。詳細は後日発表される。

■蓬莱舞コメントこの度、2nd写真集を発売させていただくことになりました。撮影地はタイ。観光地ではなく、裏路地や街の気配、自然の中に身を置きながら、20歳になる節目の年に撮影できたことをとても嬉しく思っています。素敵な環境を作ってくださったスタッフの皆さん、いつも応援してくださっている皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。今回、お仕事というよりは、旅行をしているような感覚で、素の蓬莱舞を写していただきました。作り込むのではなく、その瞬間の感情や表情を大切にし、大好きな世界観の中に作られていない私がいます。一瞬一瞬の空気ごと、受け取っていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）