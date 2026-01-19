「クレ・ド・ポー ボーテ（Clé de Peau Beauté）」が、再生医療発想の最先端サイエンスによる高機能エイジングケアシリーズ「スペシャルケア」から、薬用美白美容液と美白マスクをリニューアルして2月21日に発売する。

【画像をもっと見る】

クレ・ド・ポー ボーテは、「美白」へのアプローチとして、シミができにくい肌をつくる遺伝子研究と、すでにできたシミを目立ちにくくするメラニン研究に着目。遺伝子研究「エピジェネティクス（後成遺伝学）」では、紫外線や乾燥、生活習慣などの環境要因によって、DNA情報が後天的に変化するメカニズムを探求し、同じ遺伝子情報を持つ一卵性双生児であっても、環境の違いにより肌の質感や色、形が変化することが確認されている。

今回登場する美白美容液「クレ・ド・ポー ボーテ セラムエクラS 供廖憤緻部外品、40mL 4万1800円、リフィル 40mL 3万7400円 ※価格はすべて編集部調べ）は、七色に輝く海藻を含む海洋由来成分ルミナスアルゲエキス GLと、深海で神秘の生命力を持つエキスなどを含むシーファーメントブライトナー（ともに保湿成分）を配合。乾燥してくすんだ印象の肌にうるおいを与え、輝きを放つ肌へと導く。

さらに、美白有効成分アクティブ 4MSK（4-メトキシサリチル酸カリウム塩）が、肌にメラニンが溜まる前に多面的にアプローチ。メラニン生成の引き金となる、酵素チロシナーゼの働きを妨げ、メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぐ。また、独自技術「フリュイドアブソープション F.A.S.T.テクノロジー」を搭載。アクティブ 4MSKが肌内部に滞ることなく浸透し、美白成分の力を存分に引き出す。

「クレ・ド・ポー ボーテ ソワンマスクエクラＳ 供廖憤緻部外品、6セット入り、3万6300円）は、マスクの前に使用するジェル洗顔料と上下に分かれたシートマスクのセット。ジェル洗顔が肌の不要な汚れを取り除き、うるおいを守りながら洗い上げることで、次に使用するシートマスクのために肌状態を整える。シートマスクには、美容液と同様、ルミナスアルゲエキス GLやシーファーメントブライトナー、4MSKをぜいたくに配合。集中ケアで、均一で輝きのある、透明感とツヤに満ちた明るい肌を叶える。

■クレ・ド・ポー ボーテ：公式オンラインサイト