SHIRO、余剰資材を活用する「ゼロ コレクション」から限定オードパルファンが登場

「シロ（SHIRO）」が廃棄物ゼロを目指す取り組みとして展開するゼロコレクション（ZERO COLLECTION）から、1月29日に「ゼロピオニー ブリス オードパルファン」（限定、50mL 1万1220円）を発売する。余剰資材を活用して生産する特性上、同一商品を継続して製造することが難しいため、数量限定での発売となる。

香りは、アップルとペアーのフルーティなノートにピオニーをはじめとする花々が重なる構成。過去に限定発売した「ウィッシング ユー（WISHING YOU）」のワイン調のアクセントと、「パリジャン シャツ（PARISIAN SHIRT）」の柑橘やセージのニュアンスを掛け合わせて調香。ラストノートにはムスクやアンバー、ウッディが余韻を残し、透明感のあるマリン調の香りに仕上げた。

同コレクションは、「新しいものを手に取ったときの高揚感を、リユースやリサイクルの発想で実現したい」というブランドの思いから誕生。これまではシロの倉庫に残った香料や容器を活用して商品化を行なってきたが、今回は異業種メーカーの余剰資材にも着目した。塗料メーカーで廃棄予定だった白い塗料を容器デザインに取り入れ、新たな価値として再生している。こうした取り組みをブランドの枠を超えて広げ、社会全体へ循環の輪を拡大していく考えだ。