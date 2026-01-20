ラ・リーガ 25/26の第20節 エルチェとセビリアの試合が、1月20日05:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。

エルチェはアルバロ・ロドリゲス（FW）、グレイディ・ディアンガナ（MF）、アレックス・フェバス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはジェラール・フェルナンデス（FW）、アイザック・ロメロ（FW）、バティスタ・メンディ（MF）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。エルチェのマルティン・ネト（MF）のアシストからアレックス・フェバス（MF）がゴールを決めてエルチェが先制。

ここで前半が終了。1-0とエルチェがリードしてハーフタイムを迎えた。

セビリアは後半の頭から2人が交代。ジェラール・フェルナンデス（FW）、フアンル・サンチェス（DF）に代わりアコル・アダムズ（FW）、タンギ・クアシ（DF）がピッチに入る。

55分エルチェが追加点。マルク・アグアド（MF）のアシストからヘルマン・バレラ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

63分、セビリアは同時に2人を交代。アイザック・ロメロ（FW）、ジブリル・ソウ（MF）に代わりチデラ・エジュケ（FW）、ミゲル・シエラ（FW）がピッチに入る。

67分、エルチェが選手交代を行う。マルティン・ネト（MF）からロドリゴ・メンドーサ（MF）に交代した。

67分、セビリアが選手交代を行う。タンギ・クアシ（DF）からガブリエル・スアソ（DF）に交代した。

68分、エルチェは同時に2人を交代。グレイディ・ディアンガナ（MF）、ホサン（FW）に代わりヤーゴ・アロンソ（MF）、バンボ・ディアビー（DF）がピッチに入る。

75分、セビリアのアコル・アダムズ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

80分、エルチェが選手交代を行う。ヘルマン・バレラ（FW）からアドリア・ペドロサ（DF）に交代した。

87分、エルチェが選手交代を行う。アレックス・フェバス（MF）からフェデリコ・レドンド（MF）に交代した。

後半終了間際の90+3分セビリアが同点に追いつく。アコル・アダムズ（FW）がPKを決めて2-2。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、エルチェは21分にビクトル・チュスト（DF）、80分にヤーゴ・アロンソ（MF）、90+4分にバンボ・ディアビー（DF）に、またセビリアは59分にバティスタ・メンディ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

