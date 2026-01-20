　20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント安の3651ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3797.30ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3693.18ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3658.50ポイント　　5日移動平均
3656.40ポイント　　19日TOPIX現物終値
3651.00ポイント　　20日夜間取引終値
3589.06ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3585.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3515.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3484.94ポイント　　25日移動平均
3380.82ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3348.42ポイント　　75日移動平均
3333.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3276.70ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3234.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3172.58ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3030.76ポイント　　200日移動平均


株探ニュース