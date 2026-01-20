TOPIX先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント安の3651ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3797.30ポイント ボリンジャーバンド3σ
3693.18ポイント ボリンジャーバンド2σ
3658.50ポイント 5日移動平均
3656.40ポイント 19日TOPIX現物終値
3651.00ポイント 20日夜間取引終値
3589.06ポイント ボリンジャーバンド1σ
3585.25ポイント 一目均衡表・転換線
3515.75ポイント 一目均衡表・基準線
3484.94ポイント 25日移動平均
3380.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3348.42ポイント 75日移動平均
3333.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3276.70ポイント ボリンジャーバンド2σ
3234.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3172.58ポイント ボリンジャーバンド3σ
3030.76ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3797.30ポイント ボリンジャーバンド3σ
3693.18ポイント ボリンジャーバンド2σ
3658.50ポイント 5日移動平均
3656.40ポイント 19日TOPIX現物終値
3651.00ポイント 20日夜間取引終値
3589.06ポイント ボリンジャーバンド1σ
3585.25ポイント 一目均衡表・転換線
3515.75ポイント 一目均衡表・基準線
3484.94ポイント 25日移動平均
3380.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3348.42ポイント 75日移動平均
3333.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3276.70ポイント ボリンジャーバンド2σ
3234.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3172.58ポイント ボリンジャーバンド3σ
3030.76ポイント 200日移動平均
株探ニュース