　20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の734ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

774.61ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
748.44ポイント　　19日東証グロース市場250指数現物終値
744.74ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
734.00ポイント　　20日夜間取引終値
731.60ポイント　　5日移動平均
718.75ポイント　　200日移動平均
714.87ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
705.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
704.00ポイント　　一目均衡表・転換線
701.88ポイント　　75日移動平均
685.00ポイント　　25日移動平均
683.50ポイント　　一目均衡表・基準線
679.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
655.13ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
625.26ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
595.39ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース