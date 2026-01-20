グロース先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の734ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
774.61ポイント ボリンジャーバンド3σ
748.44ポイント 19日東証グロース市場250指数現物終値
744.74ポイント ボリンジャーバンド2σ
734.00ポイント 20日夜間取引終値
731.60ポイント 5日移動平均
718.75ポイント 200日移動平均
714.87ポイント ボリンジャーバンド1σ
705.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
704.00ポイント 一目均衡表・転換線
701.88ポイント 75日移動平均
685.00ポイント 25日移動平均
683.50ポイント 一目均衡表・基準線
679.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
655.13ポイント ボリンジャーバンド-1σ
625.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
595.39ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
774.61ポイント ボリンジャーバンド3σ
748.44ポイント 19日東証グロース市場250指数現物終値
744.74ポイント ボリンジャーバンド2σ
734.00ポイント 20日夜間取引終値
731.60ポイント 5日移動平均
718.75ポイント 200日移動平均
714.87ポイント ボリンジャーバンド1σ
705.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
704.00ポイント 一目均衡表・転換線
701.88ポイント 75日移動平均
685.00ポイント 25日移動平均
683.50ポイント 一目均衡表・基準線
679.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
655.13ポイント ボリンジャーバンド-1σ
625.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
595.39ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース