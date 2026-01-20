＜大相撲初場所＞◇九日目◇19日◇東京・両国国技館

【映像】一瞬で決着！館内どよめく“妙技”の瞬間

前頭七枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）が前頭九枚目・狼雅（双子山）を立ち合い“一瞬の妙技”ではたき込み、館内を沸かせた。小兵ならではの攻め方に解説の荒磯親方は絶賛、ファンも「小兵にはコレしかない」「思わずウマイって叫んじまった」と喝采した。

身長177センチ、体重122キロの小柄な体格で知られる藤ノ川。九日目の取組では、身長184センチ、体重159キロと一回り大きな巨漢・狼雅を相手に小兵ならではの戦略で勝利した。

立ち合い当たると見せかけた藤ノ川は、瞬時に左に跳んで変化。正面から突っ込んだ狼雅はまともに変化を食らってしまい、前のめりに転がった。はたき込みで勝った藤ノ川は7勝目。敗れた狼雅は6敗目を喫した。

鮮やかに体格差を制した決着に客席からはどよめきが沸き起こった。ABEMAで解説を務めた元関脇・琴勇輝の荒磯親方も「おー！」と仰天。時に批判されることもある立ち合い変化だが、この日の観客の反応は“あっぱれ”といった様子で、荒磯親方は「お客さんの拍手が温かいです」と指摘した。

小兵ならではの“動き”に称賛

さらに荒磯親方は「これが小兵に対する思い。そもそも大きいお相撲さんに当たっていくのは小兵は不利だという、お客様もそういう目線がある」と説明。続けて「よく見ると藤ノ川も、相手が当たってくる寸前まで目を切らないんですよ。跳びにいく素振りじゃないんですよ。ギリギリまで待ってからいくんです」と解説すると、「こうなると狼雅としては突然藤ノ川が消えたという感覚に陥っていると思いますね。ここまでギリギリまで待たれると。居ると見せかけて居ない」と敗れた狼雅の心境を代弁し、「藤ノ川がギリギリまで待てる反射神経というか、小兵ならではの動きですよね」と勝った藤ノ川を絶賛した。

一瞬で決着をつけた藤ノ川の小兵らしい取組に、ABEMAの視聴者も「小兵にはコレしかない」「思わずウマイって叫んじまった」「鮮やかな変化！」「相手つっこんでるもんね」「反射神経よい」と拍手喝采していた。（ABEMA/大相撲チャンネル）