レインボーの池田直人が、女子アナの“唯一の親友”であると告白し、場を盛り上げた。

【映像】レインボー池田が“唯一の親友”の女子アナ

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務め、ゲストには藤田ニコルが登場した。

1年前、アナウンサーもどきと言われた西澤由夏アナ。森香澄に対抗して、密着をしてもらい本当の姿を見てもらうという企画が放送された。その結果、同企画はおよそ60万回再生、YouTubeでは300万回再生越えを記録。さらに西澤アナはこの度、水着写真集を発売することが決定。その記念として再び西澤アナの密着企画「千鳥さん、時は来ました 今度こそ見てられる 西澤由夏の逆襲Part2」が放送された。

スタジオには西澤アナのプライベートでも親しい池田がサポーターとして登場。池田は「西澤のことなら俺に任せろ。唯一の親友、池田直人です！」と笑顔で自己紹介。「唯一の仲間か」と千鳥・ノブからツッコミを受けると、「彼女はカラコンを変えたらすぐ気づけます」と自信を見せた。西澤アナも「池田は本当に何でも知っている」と信頼している様子だった。

池田とスタジオメンバーは、西澤アナのヘアスタイルやメイクの話で盛り上がり、千鳥や藤田ニコルも「プライベートでここまで気づくなんてすごい」と感心していた。