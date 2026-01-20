『木挽町のあだ討ち』主題歌は椎名林檎「人生は夢だらけ」に！ 時代超え響く魂の共演、SPムービー解禁
柄本佑が主演する映画『木挽町のあだ討ち』の主題歌に、椎名林檎の楽曲「人生は夢だらけ」が決定。あわせて、同楽曲を使用した主題歌スペシャルムービーが解禁された。
【動画】椎名林檎の名曲が響く！ 『木挽町のあだ討ち』主題歌スペシャルムービー
永井紗耶子の同名時代小説を映画化する本作は、芝居小屋を舞台に、あだ討ちの裏に隠された真実を描く江戸ミステリー。監督・脚本は源孝志。
主演の柄本佑は、あだ討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を演じる。共演の渡辺謙は、芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治役で重厚な存在感を放つ。
さらに、仇討ちを遂げた若者・菊之助には長尾謙杜、主人を殺した男・作兵衛には北村一輝。加えて、瀬戸康史、滝藤賢一、山口馬木也、愛希れいか、イモトアヤコ、野村周平、高橋和也、正名僕蔵、石橋蓮司、沢口靖子ら実力派キャストが集結する。
このたび、本作の主題歌に、椎名林檎の楽曲「人生は夢だらけ」が決定した。粋で雅な世界観「江戸の華×椎名林檎」。時代を超えて響き合う魂の共演が実現した。
CM楽曲としても知られる「人生は夢だらけ」は、椎名林檎が作詞・作曲した提供楽曲をセルフカバーし、アルバム『逆輸入 〜航空局〜』（2017年リリース）に収録された人気曲。ミュージカル調の華やかさとジャズの洗練されたリズムが融合し、椎名ならではの独特な音の運びと緻密なサウンドが強い印象を残す。幕が上がった瞬間の高揚感と、芝居のクライマックスを思わせる最高潮の賑わいが、人生の陰影や自由と束縛、過去の経験や迷いまでも包み込むような、明るく力強いエネルギーを放っている。
一歩足を踏み入れれば、そこは絢爛豪華で極彩色の美しさに満ちた江戸の世界。様式美を極めた彼女の歌声は、人生という名の舞台で歌舞伎の見得を切るかのような、堂々たる色気と豊かな感情表現に溢れており、五感で体感する極上のエンターテインメント作品に仕上がっている。
本作のエンディングに「人生は夢だらけ」を据えた理由について、椎名の長年のファンである源孝志監督は、「とりわけ歌詞の言葉の選び方、置き方がたまらなく好きだ。散文的でありながら物語を内包するうねりがあり、文学的なのだが血や体液のような生な残り香が漂う」と語り、「陰と陽、表現者として多面的なところもリスペクトせざるを得ない」とした上で、「この『人生は夢だらけ』は“陽”の椎名林檎の魅力を感じさせる最たるもので、陽を浴びる大通りを、高らかに、堂々と歌いながら歩いていくような曲だ」とコメントしている。
さらに『木挽町のあだ討ち』を「世間からドロップアウトし、生き甲斐を求めて（食うためだけではない！）芝居小屋に流れ着いた人間たちの物語」と位置づけ、「江戸という大都会で最下層と蔑まれながら、観客の前で束の間の夢を作り上げて見せる矜持、反骨と誇り。いわば日本の歴史の中で初めて現れた『自覚ある自由人』だと私は思っている」と語る。
そして、「そんな彼らが武家社会の不条理に対して“一発かます”痛快さを楽しんでもらい、『いやぁ〜 面白かったね。気分いい』と言いながら映画館を出て行ってもらいたかった――それが、私がこの曲をエンディングテーマに望んだ理由です」と、その想いを明かしている。
あわせて解禁された主題歌スペシャルムービーは、菊之助と作兵衛による衝撃的な仇討ちの場面から始まり、約1年半後、主人公・総一郎が芝居小屋・森田座を訪れるシーンへと展開していく。森田座の人々との出会い、仇討ち当日の事情聴取、菊之助とそれぞれの人物との関わりが断片的に映し出され、事件の裏に隠された“もう一つの物語”が少しずつ浮かび上がっていく。
覚悟を決めた菊之助の表情に、「良かろうだろうが古い物は尊い」「それは人生 私の人生 誰の物でもない」「奪われるものか 私は自由」といった歌詞が重なり、主題歌「人生は夢だらけ」とともに、物語が辿り着く余韻を感じさせる映像に仕上がっている。芝居小屋に集った人々の物語が紡がれていく様を、ぜひ劇場で体感してほしい。
映画『木挽町のあだ討ち』は、2月27日より全国公開。
※源孝志監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■源孝志監督
私は椎名林檎さんの長年のファンである。彼⼥の楽曲のどこが好きかと問われると「全部」、としか⾔えないのだが、とりわけ歌詞の言葉の選び方、置き方がたまらなく好きだ。散文的でありながら物語を内包するうねりがあり、文学的なのだが血や体液のような生な残り香が漂う。それを彼⼥が声にして歌うとゾワゾワっとさせられるハメになる。陰と陽、表現者として多⾯的なところもリスペクトせざるを得ない。この「人生は夢だらけ」は、“陽”の椎名林檎の魅⼒を感じさせる最たるもので、陽を浴びる⼤通りを、⾼らかに、堂々と歌いながら歩いていくような曲だ。
『⽊挽町のあだ討ち』は、世間からドロップアウトし、生き甲斐を求めて（⾷うためだけではない！）芝居⼩屋に流れ着いた⼈間たちの物語。江⼾という⼤都会で最下層と蔑まれながら、観客の前で束の間の夢を作り上げて⾒せる矜持、反⾻と誇り。いわば⽇本の歴史の中で初めて現れた「⾃覚ある⾃由⼈」だと私は思っている。
そんな彼らが武家社会の不条理に対して“⼀発かます”痛快さを楽しんでもらい、「いやぁ〜 ⾯⽩かったね。気分いい」と⾔いながら映画館を出て⾏ってもらいたかった。それが、私がこの曲をエンディングテーマに望んだ理由です。椎名さん、ありがとうございました。
