女子テニス元世界ランク４位の伊達公子さん（５５）がイメチェンを明かした。

２０日までにインスタグラムを更新し、「メルボルンへ出発する前にＷＯＷＯＷの朝一スタジオ出演からそのまま ＠ｔｗｉｇｇｙ＿ｔｏｋｙｏ へ」とテニスの４大大会・全豪オープンに向け、ヘアカットしたことを報告。

「パーマをポイントでかけて＠ｔｗｉｇｇｙ＿ｍｉｈｏｍａｔｓｕｕｒａ さんに少し切ってもらった。これで２週間の真夏のメルボルンでも大丈夫！前回よりも少しパーマも強めでくりくり」と髪をくるくると巻いたショートヘアに変身し、「洗いっぱなしでスタイリング剤だけ付ければ後は自然乾燥。楽なんだなー」と満足していた。

キュートな姿にフォロワーは「アイドルっぽい」「ボーイッシュで素敵です」「あら、可愛い」「お似合いです」「めちゃかわいいです！」「かっこいい」と絶賛。

伊達さんは１９９６年に引退。２００８年に現役復帰し、１７年に再び現役生活にピリオドを打った。プライベートではミハエル・クルム氏と２００１年に結婚し、１６年９月に離婚を発表。２２年９月２８日に、１月に再婚していたと明かし、ＳＮＳではたびたび夫を顔出しした夫婦ショットも披露している。