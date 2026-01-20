日本テレビの河出奈都美アナウンサーが18日、自身のインスタグラムにアニメ「葬送のフリーレン」に登場する人気キャラクターのコスプレをアップ。完成度に驚嘆の声があがっている。



【写真】小悪魔感スゴイ 完成度がケタ違いのアウラ 小道具もイチからのガチコス

「去年、2年ぶりに参加したハロウィンイベントで アニメ『葬送のフリーレン』に登場する 大魔族アウラのコスプレをしました(皆さんにお楽しみにと言っておきながら投稿していませんでした)」と河出アナ。ピンクの髪に角が2本、コスチュームから両肩がのぞく姿は完全に魔族のアウラだ。



しかも「初めて小道具をイチから作りました…！！」と記し、衣装も「裏話で言うと、 腰のマントの『ふわっ』とした感じを再現したくて マントに、バレリーナが履くパニエを縫い付けていたり 個性的なブーツの柄は、ビニールテープで再現したりしていますね(割と原始的なの)」とこだわりを明かした。



昨年8月に「新世紀エヴァンゲリオン」から綾波レイ、10月にはアスカ・ラングレーの、同10月には「リコリス・リコイル」の錦木千束のコスプレ姿を投稿しており、「フリーレン」からも6月にフェルンのコスプレ姿を公開。再現度の高さでファンをうならせている。



「一瞬誰だか解らなかった」「小悪魔」「毎回完璧でイケてます」「異次元の可愛さ！」「努力がすごい」「本物そっくり」とフォロワーも仕上がりに圧倒された様子。「お仕事に、コスプレに頑張って下さい」と次回作を期待するコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）